El fiscal Nisman fue asesinado «como consecuencia» de su denuncia a Kirchner

La Cámara Criminal argentina confirmó ayer el procesamiento de los cuatro policías de la Policía Federal encargados de escoltar al ex fiscal Alberto Nisman. Se trata de Luis Ismael Miño, Armando Niz, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán, los cuatro custodios del fiscal durante el fin de semana en que apareció muerto en su vivienda de Buenos Aires.

Esta decisión pone contra las cuerdas a la ex presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, involucrada en la causa del asesinato. Al resolver un recurso interpuesto por Sara Garfunkel, la madre de Nisman, los jueces ratificaron que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Los jueces sostuvieron: «Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar «prima facie» que Natalio Alberto Nisman fue asesinado». Y agregaron que este hecho fue «directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015» contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios por encubrimiento del atentado terrorista contra la sede de la AMIA –mutual judía donde murieron 85 personas- a través de la firma del memorándum con Irán.

Los magistrados señalaron que además de las medidas de seguridad existentes en el edificio donde vivía Nisman, el fiscal tenía asignada custodia de diversas fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ejecución del crimen no enfrentó obstáculo alguno. En ese sentido destacaron que las cámaras de vigilancia no estaban operativas, hubo demoras absurdas en el ingreso al departamento, irrupción indiscriminada de personas al lugar, invasión del perímetro pericial por parte de sujetos que no eran los expertos. Según la acusación, la conducta de los efectivos facilitó el ingreso del arma homicida al domicilio de Nisman, permitió que llevaran adelante su acción sin riesgo de ser descubiertos, determinó que puedieran salir del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inmediata a su producción.

Asimismo –sin todavía imputar a Cristina de Kirchner por esta causa– la Cámara encomendó a los magistrados a cargo de la investigación que avancen con la instrucción para determinar los responsables del homicidio del fiscal «con la celeridad y seriedad que tan grave hecho impone». CFK se enfrenta seis causas por corrupción, pero sin duda este juicio, que traspasa lo económico y roza lo moral, es el que más le preocupa.