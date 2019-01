El PP forzará en Europa reconocer a Guaidó el jueves

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, presentará para su votación en el Pleno de este jueves una propuesta de resolución por la que solicita al Parlamento Europeo que reconozca como nuevo presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, la celebración de elecciones libres y que la Asamblea Nacional, a la que el régimen de Nicolás Maduro vació de funciones al perder el control de la mayoría, sea el órgano de interlocución política en la diplomacia internacional. Guaidó es el presidente de esta Cámara parlamentaria.

El clima de apoyo creciente a Guaidó puede que acabe provocando un movimiento de Bruselas sin necesidad de esperar a que llegue el jueves. De hecho, el Gobierno español ya empezó a matizar ayer su prudencia, que hasta ahora ha sido decisiva para que la UE no se mueva con más contundencia frente al régimen chavista. No obstante, si no hay un cambio antes en favor de la oposición venezolana, la votación del jueves sería determinante porque el Partido Popular Europeo (PPE) tiene garantizado que su propuesta salga adelante con el apoyo de los liberales y de los conservadores, incluso en el caso de que los socialistas votasen en contra. Y esta propuesta de resolución, una vez aprobada, debe ser hecha suya por parte de la Comisión Europea.

De momento, ha habido señales decisivas en el ámbito comunitario en favor de Guaidó: tanto el presidente del Consejo Europeo como del Parlamento Europeo se han señalado con su respaldo. Reino Unido tomó la iniciativa de desmarcarse de la parálisis de Bruselas, y le han seguido movimientos por parte de Alemania y Francia. De hecho, la impresión en medios europeos es que la UE puede decantarse como bloque al lado de la oposición venezolana antes del Pleno del jueves que estudiará esta propuesta de los populares europeos. Todo depende, insisten, de cómo avance la posición española y si deja de ser el elemento de sujeción de Maduro. Por cierto, el partido del presidente interino de Venezuela forma parte de la Internacional Socialista.

González Pons reprochó ayer al Gobierno español que esté frenando en la UE el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela, e incluso sostuvo que da la sensación de que el Ejecutivo de Sánchez no quiere que Nicolás Maduro sea derrotado.