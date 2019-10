«El presidente Trump nos ha traicionado»

«Nuestra única opción como cristianos es luchar o abandonar estas tierras», al otro lado del teléfono está Robert Gabriel. Alrededor de 50.000-100.000 cristianos viven a lo largo de todo el territorio del noreste de Siria. «¿Dónde vamos a ir, así de repente?», se pregunta Gabriel. «Tenemos un Consejo Militar Asirio, cristiano, que forma parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)», y recuerda que «los cristianos lucharon contra el Estado Islámico junto a la coalición internacional, con los americanos, en todos los frentes de batalla». Para ellos, las tropas de Ankara desplegadas en el noreste de Siria son «40.000 mercenarios yihadistas, pues todo el mundo sabe que el Ejército Libre Sirio son terroristas». Gabriel expone que, como cristianos, «estamos en una situación peor al resto, pues no somos musulmanes. Los yihadistas tienen vía libre para matar a los cristianos, a los yazidíes, y así quedarse con sus propiedades, sus tierras, sus mujeres... Por eso hemos decidido oponernos a Turquía, para nosotros esto es una yihad turca». Ya lo han experimentado: «El año pasado, en la operación en Afrín, lo primero que quemaron fueron las iglesias. Todos los cristianos tuvieron que huir de allí». Gabriel insiste en lo dura que resulta esta operación. «Somos asirios, los primeros que aceptamos la cristiandad, y queremos quedarnos en nuestra tierra, no queremos huir. Todos los cristianos que han votado por Donald Trump deberían preguntarle qué ha hecho. Nos ha traicionado y no solo nosotros lo pensamos, los estadounidenses también. Luchamos contra el EI durante cuatro años, con todas las bajas que hubo... y ahora esto. Claro que es una traición». Asimismo, Gabriel insiste en que «esto no es un área kurda. En el noreste de Siria, no sabe con exactitud cuántos kurdos hay. Se cree que ronda el 25%. Esto no es una zona del PYG, esta no es una zona del PKK. Cómo puede decidir Erdogan luchar contra toda una región en la que solo una parte de ese 25% serán los supuestos terroristas kurdos?», se pregunta. «¿Cómo se puede poner en peligro al resto? Un 20% de esa población es cristiana, un 50% son árabes...».