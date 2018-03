«El presidente ya está pensando en un tercer mandato»

La mesa de su despacho está llena de papeles, bien ordenados en montones. Delante, una pequeña mesa de reuniones, donde Allison McManus, experta en Egipto, recibe a LA RAZÓN para una entrevista.

¿Cómo ha evolucionado el apoyo popular al presidente Al Sisi durante su primer mandato?

Al Sisi subió al poder en gran medida gracias a su campaña para erradicar a los Hermanos Musulmanes del futuro político y social del país. Esta campaña incluyó la masacre de cientos de civiles en agosto de 2013, algo que no frenó su popularidad. Y si aquello no desalentó su apoyo, es evidente que éste no tiene nada que ver con su trayectoria respecto a los derechos humanos. La recesión económica y los ataques terroristas han erosionado sin duda su apoyo, pero también su desprecio por los deseos y quejas del ciudadano egipcio.

¿Cuál es el resultado de la guerra contra el terrorismo que ha emprendido el Gobierno egipcio?

La guerra contra el terrorismo no ha sido exitosa. Aunque los ataques en gran parte del país han disminuido en número desde el pico de actividad de 2015, desde que Al Sisi está en el poder cada año han muerto más egipcios que en el año precedente. La idea de restringir derechos y libertades para lograr seguridad no sólo se refuta por el hecho de que los ataques continúan, sino porque además es contraproducente a la hora de detenerlos en el futuro. Las operaciones de seguridad son absolutamente necesarias [pero] han afectado innecesariamente a decenas de miles de disidentes pacíficos.

¿Cuáles serán los principales retos de Al Sisi en su segundo mandato después de que gane en estas elecciones?

Depende del ideal que se quiera para Egipto. Para Al Sisi, el Egipto ideal es aquel en el que no hay dudas sobre su visión, ya sea del Estado, de los ciudadanos o de la comunidad internacional. Teniendo en cuenta los informes periódicos de deterioro de la situación de los derechos y libertades dentro del país, los abusos de poder y, simplemente, la mala gobernanza, mantener una imagen optimista seguirá siendo un desafío.

¿Ve a Al Sisi abandonando el poder tras su segundo y último mandato?

Al Sisi anunció que no buscaría un tercer mandato y que respetaría la Constitución incluso antes de anunciar su intención de postularse para un segundo mandato. Esto nos muestra que la idea le ronda la cabeza. Lo piensa. Si deseara modificar el requisito constitucional de limitación de mandatos habría poca oposición en el Parlamento. Y como ha demostrado, si Al Sisi quiere mantenerse en el poder, se detendrá poco para garantizarlo.