Empate técnico entre el centrista D66 y el ultraderechista PVV en Países Bajos

Con casi la totalidad de los votos escrutados, los partidos Demócratas 66 (D66) y el Partido de la Libertad (PVV), liderado por Geert Wilders, se encuentran empatados con 26 escaños cada uno, según el pronóstico preliminar del Servicio Electoral de la ANP. La diferencia es mínima —unos 2.300 votos a favor de D66— y será decisiva para determinar quién tomará la iniciativa en la formación del próximo gobierno neerlandés.

La importancia del resultado radica en que el partido con mayor representación tendrá la potestad de liderar la negociación de coalición. Wilders afirmó el jueves por la mañana que, si el PVV resulta ser el más votado, exigirá “tomar la iniciativa en las conversaciones para formar gobierno”. En su cuenta de X (Twitter), el líder ultraderechista escribió: “Mientras no haya absoluta claridad, ningún explorador de D66 podrá ponerse a trabajar. Haremos todo lo posible para impedirlo”.

Aunque la mayoría de los partidos tradicionales —incluidos el VVD y el CDA— han descartado a Wilders como socio de coalición, su condición de líder del partido más votado, incluso si queda fuera del gabinete, le otorgará gran influencia política en el nuevo Parlamento. Los analistas señalan que el futuro primer ministro podría comenzar su mandato “con una desventaja de 0-1”, dada la fuerza parlamentaria del PVV.

En paralelo, Rob Jetten, líder de D66, se mantiene optimista y confía en que los votos restantes de Ámsterdam -de los cuales aún falta el 20% por escrutar- puedan inclinar la balanza a su favor. Además, quedan pendientes los votos del extranjero y de las islas BES (Bonaire, San Eustaquio y Saba), donde D66 suele obtener mejores resultados.

Los últimos municipios que deben cerrar el escrutinio incluyen Venray, afectado por un incendio en el ayuntamiento, así como Helmond y Epe, donde el PVV ha sido históricamente fuerte. Se espera que los resultados finales se conozcan el 7 de noviembre, aunque el jueves ya podría haber una tendencia definitiva.

El empate entre D66 y PVV refleja una profunda fragmentación política en Países Bajos y anticipa unas negociaciones complejas para formar gobierno, en un contexto donde cada voto puede cambiar el rumbo del país.