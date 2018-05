Eslovaquia sale hoy a la calle en la «preboda» del periodista asesinado

2018 está siendo un año negro para los periodistas. En los primeros cuatro meses del año, el número de reporteros muertos ha aumentado un 57%. Tan sólo el último día de abril, diez periodistas de diferentes medios, fueron asesinados en Afganistán y ya había fallecido uno con anterioridad. Así, en Afganistán mataron a 11 periodistas, en México a 4, al igual que en Siria, en Ecuador fueron asesinados tres, por sus captores, en India y Yemen otros tres, dos en Brasil, Guatemala, Pakistán y Gaza. En países como Colombia, Haití, Irak, Liberia, Nicaragua, Rusia, El Salvador y Eslovaquia un periodista fue asesinado.

El único reportero muerto en territorio de la UE este año (el año pasado fue el atroz asesinato en Malta de Daphne Caruana Galizia) fue el de Jan Kuciak, de tan sólo 27 años. Su prometida, de la misma edad, estaba junto a él cuando los acribillaron a tiros. ¿Su delito? Haber investigado sobre los tentáculos corruptos entre el Gobierno eslovaco y la mafia italiana. En la UE, como recordaron ayer las autoridades en el seminario en el día internacional de la libertad de prensa, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todos los estados miembros. Ioannis Darmis, director de medios de Comunicación, así lo remarcó: “Es uno de los valores fundamentales, la clave en cualquier democracia”. Algo que los eslovacos parecen tener claro porque desde que tuvo lugar el doble y abominable asesinato el 21 de febrero, en su casa de Velka Maca, una ciudad dormitorio a las afueras de Bratislava, no pararon de manifestarse. De hecho, en marzo, más de 600.000 personas salieron a protestar a la capital eslovaca y otras decenas de miles hicieron los mismo en otras ciudades.

Esta cifra, en un país de 5 millones de habitantes supone todo un hito. “Es la protesta más masiva y grande desde la Revolución Velvet en 1989, cuando Checoslovaquia terminó con el régimen comunista”, explica a LA RAZÓN, Mirek Toda, periodista del diario “Dennik N”. “Para nosotros, este año 2018, es tan simbólico como 1918 (cuando nació Checoslovaquia) y 1968 (la ocupación soviética)”. Esta oleada de protestas se ha llevado por delante al Gobierno del primer ministro Robert Fico.

Sin embargo, la población eslovaca sigue viendo (al continuar como líder del partido Smer, socialdemócrata) que maneja los hilos en el país, ven al nuevo “premier”, Peter Pellegrini, como una simple marioneta de Fico. Por tanto, y mientras no se haga justicia, el movimiento de indignación sigue vigente en las calles eslovacas. Hoy viernes, cuando la joven pareja iba a celebrar su preboda entre familiares y amigos (su boda esta programada para este sábado) se ha convocado una protesta titulada “Manifestación en la preboda, por una Eslovaquia decente”. Y es que según cuenta Toda, “nos sorprendió que la mafia italiana operara en nuestro país, pero desde entonces estamos viendo cómo se comportan ciertos gobernantes, van saliendo casos de corrupción sin precedentes. Tristemente hemos aprendido que la mafia eslovaca es peor que la italiana...”.

La semana pasada, Toda entrevistó a Josef Juciak, padre del joven asesinado. “Me contó que en un principio no compartía nada de lo que escribía su hijo, incluso votó por el partido gobernante. Sin embargo, ahora ha cambiado completamente su discurso: “Es un partido mafioso””.

Como recordó ayer el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, periodista de profesión, “en el Parlamento Europeo no hemos olvidado las atroces muertes de dos periodistas en países miembros de la UE. Tajani aseveró, en el día internacional de la libertad de prensa que “desde el PE insistiremos en saber quién estuvo detrás de estos asesinatos. No es suficiente sólo con cazar a los perpetradores, tenemos que entender quién estaba detrás de ellos, quién los ordenó, quién los permitió”. En opinión del presidente del PE, “hay demasiados agujeros negros. No pararemos hasta qué sepamos quiénes fueron e iremos hasta el fondo del asunto”.

Al tener lazos con el crimen organizado, Tajani abundó en que Europol y las fuerzas policiales contra los delitos fiscales (uno de los mejores cuerpos, el italiano) deben estar involucrados en la investigación de ambos asesinatos.