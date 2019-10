"Espero que la participación se mantenga en el 75%"

¿Cómo se organiza el proceso de votación para las elecciones desde Madrid?

En España hay aproximadamente 72.606 ciudadanos bolivianos que están empadronadas y habilitadas para votar. Desde hace un año que funciona aquí ya el empadronamiento electoral, para que los bolivianos acudan y se empadronen y así estén habilitados para ejercer el derecho a voto. España ha sido un país receptor de muchos inmigrantes bolivianos. Como Presidenta del Tribunal Supremo Electoral estoy trabajando desde el 11 de septiembre, y me han contratado específicamente para llevar la segunda parte de estas elecciones. Mi trabajo consiste en organizarlas desde Madrid, contactando con todos los jurados electorales y todo lo que atañe al correcto funcionamiento y control de los procesos

¿Cómo se forma el Tribunal Supremo Electoral?¿Existe algún requisito?

Los jurados electorales se eligen de una forma pública y a través de una aplicación informática. El único requisito que se les pide es que sepan leer y escribir.

¿Cuántos centros electorales existen en Madrid?

En concreto, hay tres centros electorales. Uno está ubicado en Usera, en el colegio Jorge Manrique (Plaza Pintor Lucas, 17), el segundo en el distrito de La Latina, en el colegio República de Uruguay (Avenida de Ntra. Sra. de Valvanera, 120). y el último en el Instituto Cervantes (calle de Embajadores, 70).

¿Qué porcentajes de participación ha habido en los últimos comicios?

Tomando como referencia las elecciones de 2014 el porcentaje fue de un 75%. Un porcentaje que se puede considerar como alto. Confío en que este porcentaje se mantenga ya que se ha hecho mucha difusión, acerca del derecho de ir a votar para esta segunda vuelta de las elecciones, en todos los ambientes donde se mueven los ciudadanos bolivianos. Todos son conscientes de la importancia del voto.

¿A qué hora abren, y a qué hora cierran los colegios?

La ley obliga a que estén abiertos ocho horas seguidas. Por lo tanto los colegios abren a las ocho de la mañana y cierran a las cuatro de la tarde.

¿Qué proceso se sigue para enviar los resultados?

Una vez hecho el recuento, los votos se envían a través de Internet. Como le decía antes todo el proceso es público, y es algo que el votante puede seguir. Después de cerrar cada mesa, los resultados de estas se envían directamente a Bolivia.

Observo que usted subraya la transparencia en este proceso ante todo, ¿confía en que en Bolivia suceda lo mismo?

Quiero recalcar la objetividad y transparencia de las personas que participamos del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nos interesa es que todos se haga con la mayor transparencia y publicidad posible. Que se comente la posibilidad de que suceda algo fuera de lo que le estoy transmitiendo es algo que nos molesta porque nosotros somos profesionales y lo que nos interesa es la objetividad en el proceso, gane quién gane. El órgano electoral siempre ha demostrado su objetividad y transparencia, en Madrid el proceso que se va a seguir es el que le he explicado y yo no aceptaré nada que no esté regulado según la normativa. No creo que en Bolivia vaya a suceder algo que no sea lo mismo que se lleva a cabo en Madrid. Todo lo que yo he visto se ha realizado según lo establecido, de una forma muy objetiva y muy profesional.

El pasado jueves realizamos una pequeña encuesta a pie de calle frente al Consulado en la que la totalidad de los ciudadanos se decantaban por Carlos Mesa, ¿usted percibe lo mismo?

Mire yo ahí no me puedo pronunciar, no le puedo dar una opinión personal. Lo único que le puedo decir es que vamos a trabajar lo mejor posible y de la manera más profesional, respetando los resultados a través de la objetividad y la transparencia.