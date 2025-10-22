El esposo de la primera ministra de Japón promete ser "discreto" y "cocinar para ella"

El cónyuge de la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró que le dará su apoyo siendo un "esposo discreto", cocinando para ella pero manteniéndose alejado de los focos, informó la prensa. El exdiputado Taku Yamamoto hizo estas declaraciones un día después de que la conservadora Takaichi, una admiradora de la británica Margaret Thatcher, fuera nombrada jefa del gobierno tras forjar un acuerdo de coalición de última hora.

"A diferencia de Occidente, es mejor que la pareja se mantenga alejada de los focos", aseguró Yamamoto el martes, según la cadena Fukui Television. Dijo que es esencial que Takaichi, quien ganó este mes la dirección del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), pueda trabajar con la coalición "para perseguir su visión de primera ministra".

"Quiero ofrecer un apoyo sólido como 'esposo discreto' para garantizar que mi presencia no se convierta en un obstáculo para ello", añadió, de acuerdo con el periódico Asahi, Fuji Television y otros medios. Yamamoto, antiguo miembro del PLD, se casó con Takaichi en 2004, pero la pareja se divorció en 2017 alegando "diferencias en sus opiniones políticas".

Se volvieron a casar en 2021, después de que supuestamente Yamamoto apoyara a Takaichi cuando se presentó a las elecciones a la presidencia del PLD ese año. Él perdió su escaño en la Cámara Baja en unos comicios anticipados tras la votación. Las opiniones de Takaichi sobre el género la sitúan a la derecha de un PLD ya de por sí conservador.

Se opone a la revisión de una ley del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a compartir el mismo apellido, una norma que recae principalmente en las mujeres. Durante el primer matrimonio de Takaichi y Yamamoto, ella adoptó el apellido de él. En el segundo, él adoptó el de ella. Yamamoto aseguró a la prensa que quiere utilizar su experiencia política para ayudar a su esposa, pero que también se le daba bien cocinar, por lo que la apoyará preparándole la comida.

La pareja vive junta en un complejo residencial para miembros del Parlamento en Tokio, donde Takaichi ayuda a cuidar de Yamamoto después de que este sufriera un derrame cerebral este año y le diagnosticaran cáncer de próstata, según los medios.