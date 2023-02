¿Está usando Ucrania misiles estadounidenses de largo alcance para atacar Mariupol, a 80 kilómetros del frente?

Mariupol es la mayor ciudad conquistada por Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania. Su toma se hizo a sangre y fuego y todo quedó en ruinas. Se trata de un enclave fundamental para Rusia en el eje que conecta el Donbás y la península de Crimea, y, en principio, alejado del frente. Sin embargo, durante los últimos días se han venido produciendo una serie de explosiones que tienen desconcertados a los responsable militares de Moscú.

Según han asegurado los servicios de Inteligencia de Reino Unido en una nota hecha pública este lunes, Rusia está desconcertada por las "explosiones no explicadas" en la ciudad ucraniana, considerada hasta ahora "fuera del rango" de las capacidades militares de Ucrania.

"Desde el 21 de febrero de 2023, oficiales prorrusos han informado de al menos 14 explosiones en los alrededores de la ciudad de Mariúpol, ocupada por Rusia. Los lugares de los sucesos incluyen un almacén de munición en el aeropuerto, dos depósitos de combustible y una acería que Rusia usa como base militar", han dicho, según una serie de mensajes publicados por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social Twitter.

La ciudad está situada a unos 80 kilómetros de la línea de frente y es poco probable que pueda ser atacada por mar, pues está a orillas del Mar de Azov, totalmente controlado por Rusia e inexpugnable para la marina de guerra ucraniana. Por este motivo, "Rusia probablemente estará preocupada por el hecho de que explosiones no explicadas tengan lugar en una zona que anteriormente probablemente consideró como fuera del alcance de las capacidades de ataque de Ucrania".

Varios medios dan por hecho que se trataría de ataques de las fuerzas armadas ucranianas en un intento por tratar de abrir una brecha hacia el mar y romper en dos el territorio conquistado por Rusia. También pretenderían no dar ningún respiro a las tropas de Moscú y que no se sientan a salvo por lejos que se encuentren del frente de batalla. Distintas fuentes aseguran que Ucrania estaría utilizando misiles estadounidenses de largo alcance, capaces de recorrer hasta 160 kilómetros.

Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, ha querido dejar claro que las tropas ucranianas “destruyen a los terroristas rusos que invadieron nuestra ciudad. Y créanme, hoy la distancia no tiene gran importancia para nosotros”, unas palabras que pretenderían advertir a Rusia de que tienen la capacidad de alcanzar objetivos muy por detrás de la línea de frente, algo que no podían hacer hasta ahora, no al menos a tanta distancia.

Según informa el digital ucraniano "The New Voice of Ukraine", "el asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko, informó de varias explosiones en Mariupol el 23 de febrero. El día anterior, dijo que las Fuerzas Armadas destruyeron dos depósitos de combustible en Mariupol. El ayuntamiento de Mariupol también informó de ataques ucranianos contra un depósito de municiones enemigo en la zona del puerto marítimo de Mariupol.