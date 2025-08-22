Una pasajera borracha obliga a redirigir un vuelo a Alemania tras "atacar" al personal de a bordo

Una pasajera británica fue arrestada en Alemania tras protagonizar un violento altercado a bordo de un vuelo de Jet2 que cubría la ruta Manchester-Larnaca. La mujer de 41 años, que se encontraba "fuertemente intoxicada" según confirmó la policía alemana, inició una riña insultando, amenazando y finalmente golpeando y pateando a otros pasajeros y miembros de la tripulación durante el trayecto de este jueves por la noche.

Consecuencias del incidente y respuesta policial

La gravedad de los hechos obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Colonia-Bonn. Al tomar tierra, la mujer fue inmediatamente detenida por la policía alemana, que la trasladó a dependencias policiales "para que se calme y proceder a su procesamiento". Las autoridades le denegaron la entrada al país y la colocaron bajo custodia, anunciando que sería deportada "inmediatamente" de vuelta al Reino Unido.

El incidente generó importantes inconvenientes para el resto de los viajeros, ya que el avión original sufrió problemas técnicos que imposibilitaron su segundo despegue. Los pasajeros permanecieron en la zona de tránsito del aeropuerto alemán hasta que se dispuso de una aeronave de reemplazo que pudiera transportarlos a Grecia más tarde esa misma noche.