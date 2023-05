Este es el arma que dará la victoria a Ucrania, según el ex comandante Ben Hodges

El ex comandante del Ejército de EEUU en Europa, Ben Hodges, ha asegurado que Washington debe asegurarse de que Ucrania derrota a Rusia si quiere evitar una guerra con China. El militar que dirigió las fuerzas estadounidenses en Europa entre 2014 y 2017 cree que Alemania, Reino Unido y EEUU pueden acabar con la guerra este año si proporcionan la asistencia apropiada a Ucrania para derrotar a Rusia: “Si hicieran eso, esta guerra terminaría para fin de año”, afirmó. "La falta de claridad sobre nuestro objetivo, especialmente en la Casa Blanca, impide una acción efectiva", lamentó.

Según Hodges, el arma que le dará la victoria a Ucrania es el sistema de misiles tácticos militares ATACMS. Sin embargo, Estados Unidos se ha negado a entregárselo a Kyiv. "Por el momento, los Himars ucranianos están armados con un sistema de lanzamiento de cohetes (GMLRS) que puede atacar objetivos a una distancia de hasta 90 km. ATACMS puede alcanzar 300 km, por eso cambiará el rumbo de la guerra alcanzando cada centímetro cuadrado del territorio ucraniano ocupado, incluida Crimea”, dijo el militar en su columna en The Telegraph.

Una de las claves para superar el conflicto es retomar el control de la península de Crimea, una medida que Francia y Alemania temen que nunca pueda ser aceptada por Putin. “Si Rusia retiene Crimea, pasarán solo un par de años antes de que regresen”, pronosticó Hodges. “Si miras un mapa del Mar Negro, puedes ver que Crimea es como un puñal en el vientre de Ucrania: con aviones y la flota del Mar Negro capaz de atacar en cualquier lugar a lo largo de la costa sur de Ucrania o en el interior de Ucrania”.

Mientras Crimea permanezca en manos rusas, la dependencia de la economía ucraniana de las exportaciones de granos y metales siempre estará a expensas del Kremlin. “Rusia bloqueó el acceso al mar de Azov con el puente de Kerch, por lo que incluso si los puertos de Berdyansk y Mariupol fueran liberados, no podrán volver a funcionar. Odesa y Mykolaiv están a poca distancia de Crimea. Eso significa que la gente no va a invertir en ellos, no confiarán en que su grano fluirá sin obstáculos y no fluye en este momento”, anticipó el ex comandante

El ex alto mando confía que la contraofensiva tan esperada de Ucrania se centre en cortar el puente que une Rusia con Crimea y en llevar armas de precisión de largo alcance como el misil de crucero Storm Shadow, que puede hacer que la península sea "insostenible" para los rusos.