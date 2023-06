Este es el único país del mundo en el que no hay mosquitos

El mosquito es el insecto por excelencia del verano en España. En esta época del año, no hay persona que se libre de su picadura e irritaciones que provoca. Siempre solemos recurrir a casi cualquier método para intentar que no nos piquen, y además, en los últimos años (este sobre todo), hemos tenido que vigilar que no se trata del mosquito tigre, transmisor de enfermedades como el virus Zika o el dengue o el Chikungunya, causantes de trastornos en el sistema nervioso, encefalitis e, incluso, la muerte. Su expansión a nivel mundial ha causado terror por el peligro que supone. Excepto en un país, el único en el mundo en el que no hay mosquitos.

Estos insectos, de un tamaño inversamente proporcional a la molestia que nos provocan no solo durante el día, sino también por la noche, cuando intentamos descansar, tienden a centrarse más en unas personas que en otras.

¿Existe algún país en el mundo donde no existen los mosquitos?

Por ejemplo, según los expertos, las personas que tienen sangre del Grupo 0 (0+ y 0-) son las más propensas. También se sienten atraídos por el dióxido de carbono el ácido láctico que exhalamos al respirar o al sudar, de tal manera que las personas o con sobrepeso y las mujeres embarazadas tienen más opciones de atraer a los mosquitos.

En cuanto al cuerpo, los pies y los gemelos son los objetivos del cuerpo preferidos por estos insectos, ya que, como suelen volar bajo, es donde les resulta más fácil aterrizar los segundos que necesitan para chuparnos la sangre. Además, hay que tener en cuenta que no todos los mosquitos pican, ya que solo lo hacen las hembras porque necesitan la sangre para poder ovular y poner los huevos. Con el cambio climático, la capacidad de supervivencia de estos insectos será menor, pero la temporada y su presencia comenzará antes.

Este es el único lugar del mundo donde no hay mosquitos

Los mosquitos están presentes en la mayor parte del mundo. Sus hábitats suelen ir desde bosques hasta marismas o pastizales, aunque tienen una gran preferencia por los lugares cercanos al agua. Es por eso por lo que las costas españolas son los lugares de nuestro país que más casos de picaduras de mosquitos registran, pero en los últimos años, su presencia también se ha notificado en zonas de interior y las especies invasoras como el mosquito tigre se han expandido por el resto de Europa. Excepto en Islandia, el único país del mundo que no tiene mosquitos.

El motivo principal de la inexistencia de estos insectos en su territorio se debe a los fuertes contrastes que experimenta el clima islandés. Por ejemplo, en invierno la temperatura media es de 1ºC, mientras que asciende a unos 12ºC en verano. Dadas las bajas temperaturas del agua de Islandia, es imposible que la reproducción se realice allí. Pero otros factores determinantes tienen que ver con la fase reproductiva del propio mosquito y el agua. Y es que la reproducción de estos insectos se da en entornos húmedos, y deben ser lugares con aguas estancadas y en el que haya humedad, zonas sombrías o vegetación, algo de lo que carece Islandia.