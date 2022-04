“Algunos políticos en Westminster se comportan como animales”

La fiscal general del Reino Unido, la diputada tory general Suella Braverman ha asegurado que, aunque son una minoría, hay hombres en la política británica “que se comportan como animales”. La conservadora ha participado este jueves el programa Woman’s Hour de la cadena BBC asegurando que es muy necesario tener una “discusión sobre estándares morales” en Westminster. Su intervención tiene lugar en una semana verdaderamente crítica.

Cuando los británicos aún no se habían recuperado del escándalo creado tras los comentarios misóginos de un diputado tory -cuya identidad no ha sido desvelada- acusando a la vice líder de la oposición laborista de cruzar las piernas en los debates para “distraer” al primer ministro, estallaba otra bomba de relojería cuando el Partido Conservador anunciaba una investigación interna después de que otro parlamentario de sus filas -del que tampoco se conoce el nombre- haya sido pillado viendo porno en su teléfono móvil en plena sesión de la Cámara de los Comunes.

A día de hoy, hasta 56 diputados -tres de ellos miembros del Gabinete- están siendo investigados por conducta sexual inapropiada, lo que revela que Westminster tiene serio problema.

Braverman ha revelado que durante su dilata carrera política nunca le habían hecho sentir incómoda, aunque si admite que “algunas manzanas podridas”. “Mi experiencia personal, he sido diputada durante siete años, he estado en el Partido Conservador y en la política durante 20 años; en ninguna ocasión me han hecho sentir incómoda y todos los hombres con los que he trabajado han sido respetuoso”, señala. “Sin embargo, hay una minoría muy pequeña de hombres que se comportan como animales y están desacreditando al Parlamento”, añade. A su parecer, esto es un “síntoma preocupante” de un problema más amplio en la sociedad.

Por otra parte, aseguró que lo de ver pornografía en público se había “normalizado”. “Tenemos que mirar más profundamente la vulgarización del comportamiento en nuestra cultura y algunos de los mensajes contradictorios que enviamos a nuestros hijos: Por un lado, tenemos mujeres que dicen ‘tengo derecho a publicar fotos mías en ropa interior, posar desnuda online me da poder, no seas tan mojigata, no restrinjas mi libertad’, y por otro lado hay otras que están denunciando la permisividad con la que esto se posibilita. Tenemos que aprovechar este momento para reflexionar sobre lo que estamos haciendo para paliar determinados estándares de comportamiento”, añade.

Por su parte, la baronesa conservadora Nicky Morgan, aseguró que cualquier que hubiera sido pillado viendo porno en su lugar de trabajo “sería despedido por mala conducta grave”. Sin embargo, dijo que la situación de los parlamentarios era diferente. “No hay contratos de trabajo, nadie les va a quitar el trabajo, eso les da a los parlamentarios una sensación de invencibilidad”, argumentó.

En los últimos días, muchas diputadas británicas han denunciado que constantemente sufren ataques misóginos y sexismo tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales.