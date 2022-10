Giuliano Amato alerta contra el centralismo que alimenta a los populistas

En medio de la incertidumbre que azota a Europa al contemplar en Ucrania los fantasmas de la guerra que creía enterrados, el ex prime ministro italiano Giuliano Amato (1992-1993 y 2000-2001) advirtió este jueves contra los peligros del populismo. En su discurso de ingreso como nuevo académico de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Amato alertaba de que el exceso de centralismo puede favorecer a unos partidos populistas que se alimentan del malestar de los ciudadanos.

“Una vez que tomamos la vía del centralismo, si las cosas no funcionan (a causa de decisiones que no llegan a tomarse o que se quedan en papel mojado por falta de ejecución) existe el riesgo de que quien herede y pueda beneficiarse de ello sea un victorioso movimiento populista que, en cuanto tal, se considere no solo el vencedor, sino el único representante de la voluntad unitaria del pueblo, cuyos enemigos tienen que ser marginados y aislados”. En ese caso, advierte el ex “premier” italiano, se corre el riesgo de que “el uso del centralismo sea el propio de los regímenes autoritarios”.

En contraposición, el político italiano aboga por la autonomías como elemento vertebrador al disfrutar de “ese rol cooperativo que nuestro centralismo nos ha impedido ver y valorar”. Amato anima “a verlas no como granos de área en los engranajes de nuestras democracias, sino como el lubricante del que estas, en el futuro, nos aguarda y cuyo dramatismo aunque aún no hayamos comprendido completamente, tendrán una gran necesidad”.

Durante su discurso ante la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas que preside Benigno Pendás, Amato aludió a los casos de Polonia y Hungría para ejemplificar “los modos con que los actuales populismos pueden abrirse camino, y de hecho, consiguen hacerlo”. Varsovia y Budadpest se encuentran bajo una estrecha vigilancia de la Comisión Europea por culpa de unos Gobiernos que han puesto en marcha políticas contrarias a los valores europeos. En ambos casos, subraya el ex presidente del Tribunal Constitucional italiano, “ha sido desde el interior de la confrontación democrática desde donde ha salido la prevalencia de ciertas fuerzas políticas que luego han extraído de la vocación populista aquella autoritaria”.