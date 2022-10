El futuro de Boris Johnson está en EE UU: recibe una ovación tras dar un discurso por el que cobró más 150.000 dólares

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha empezado su lucrativo circuito de conferencias por Estados Unidos. En su estreno recibió una ovación del público que se puso pie para agradecerle sus palabras. Ante los corredores de seguros, el ex primer ministro defendió su legado, especialmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y el objetivo de cero emisiones de carbono para 20150. Boris Johnson aseguró que Ucrania ganaría la guerra contra Rusia y que la economía global se recuperaría rápidamente de la agitación causada por la pandemia y el conflicto, según publica el periódico “The Times”.

Compartió anécdotas en el cargo con las que consiguió que su audiencia se riera como que en la cumbre climática de la Cop26 se escapó con la entonces canciller alemana, Angela Merkel, para tomarse una botella “muy elegante” de vino francés que le había regalado el presidente Emmanuel Macron.

“The Times” asegura que el ex primer ministro, de 58 años, recibió más de 150.000 dólares por el discurso de 30 minutos y una charla posterior más desenfadada de 45 minutos ante corredores de seguros de alto nivel. Algunos de los asistentes al Foro de Liderazgo de Seguros de Colorado Springs se levantaron al final para aplaudirle. El ex “premier” británico no obstante abandonó rápidamente la sala para marcharse con su familia y reanudar unas vacaciones privadas tras haber abandonado abruptamente Downing Street.

Johnson, que sigue siendo diputado por Uxbridge y South Ruislip, evitó toda mención a su sucesora, Liz Truss, la economía británica y la libra en caída libre, aunque sí se refirió de pasada a la fortaleza del dólar, según uno de los presentes explicó al periódico británico.

El político británico está registrado en The Premium Speakers Agency, con sede en Zúrich en Suiza y en Atlanta en Georgia aunque no fue por esta vía por la que consiguió el acto en Colorado. Una fuente de la agencia ha asegurado a “The Times” que Johnson “no acepta todas las ofertas” pues sus honorarios son “elevados”. “Hubo una oferta de un grupo en Michigan para él por 150.000 dólares y ni siquiera respondió”. Por eso se entiende que para el Foro de Liderazgo de Seguros habrá cobrado mucho más.