¿Quién es quién en el “Qatargate”?

1. Eva Kaili: eurodiputada socialista griega y vicepresidenta de la Eurocámara. Debido a su inmunidad parlamentaria, su arresto implica que ha sido sorprendida en flagrante delito. Su partido le ha expulsado de la formación y le está presionando para que renuncie al escaño. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola le ha suspendido de sus funciones como vicepresidenta. Tiene 44 años y fue presentadora de televisión. De hecho, llegó a conducir entre 2004 y 2007 los telediarios de Mega, una de las principales cadenas del país. Con sólo 29 años se convirtió en la diputada más joven de su partido. En el año 2014 fue elegida como diputada del Parlamento Europeo y conservó su mandato durante la legislatura que comenzó en 2019. Se inició en política con tal sólo 20 años en la vida municipal (es originaria de Salonica). Ha estudiado arquitectura, relaciones internacionales y cursos de periodismo. En enero de 2022 se convirtió en vicepresidenta de la Eurocámara y formaba parte de la delegación encargada de las relaciones con los países del Golfo. En los últimos años, se había desvinculado de las posiciones oficiales de su partido en diversos asuntos lo que le granjeó fama de verso suelto

2. Pier Antonio Panzeri: ex eurodiputado italiano socialista, formó parte de la Eurocámara durante tres legislaturas hasta el año 2019. A partir de esta fecha fundó una organización en defensa de los derechos humanos con sede en Bruselas que también ha sido registrada por la policía. Según la prensa belga, se encontraron 600.000 euros en metálico en su domicilio en el registro realizado el pasado viernes. En su última legislatura, presidió el subcomité de Derechos Humanos y la relaciones con los países del Magreb. También era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. No hay dudas de que ha aprovechado sus contactos durante sus años como eurodiputado para dar a su nueva asociación un barniz de respetabilidad y prestigio. Entre los miembros honorarios de la asociación se encuentran el Premio Nobel de la Paz de 2018, Denis Mukwege, el ex primer ministro francés Bernard Guy Georges Cazeneuve, la política italiana Emma Bonino o la predecesora de Josep Borrell como máxima representante de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini.

3. Francesco Giorgi: Ex asistente de Panzeri en la Eurocámara, continúa vinculado con el Parlamento Europeo al ser asesor de los socialistas europeos. Es la pareja actual de Eva Kaili

4. Lobista del que se desconoce su identidad.

Puestos en libertad

6. Padre de Eva Kaili. El juez le ha liberado a pesar de que fue detenido con una maleta llena de dinero en efectivo en un hotel de Bruselas.

7. Luca Visentini. En la lucha sindical desde hace veinticinco años, fue elegido en el mes de noviembre como secretario general de la organización internacional de sindicatos. Nacionalidad italiana

Detenidos en Italia

Las autoridades del país transalpino han confirmado que la hija y la mujer de Panzeri fueron arrestadas el pasado viernes en una operación coordinada con Bélgica. La esposa del ex eurodiputado tiene 68 años y fue detenida en una población cerca de Bérgamo. Poco después, la hija de 38 años también fue puesta a disposición de la justicia. Según la orden de detención, desvelada por el digital Político, las dos están acusadas de participación en organización criminal y lavado de dinero, lo que podría desembocar en una sentencia de cinco años de prisión.

Nuevos implicados

La Fiscalía confirma que esta pasado sábado tuvo lugar un nuevo registro en un domicilio particular. Los medios del país aseguran que se trata del eurodiputado belga del partido socialista Marc Tarabella. Este registro no ha dado pie a la detención. Al ser eurodiputado y, gozar de la inmunidad inherente a este cargo, es necesario demostrar delito flagrante. Tras las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el partido socialista del país ha pedido explicaciones a Tarabella, quién deberá comparecer en los próximos días ante la comisión de vigilancia. La propia presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, tuvo que viajar desde Malta para estar presente durante el registro, tal y como obliga la Constitución del país.