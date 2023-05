Reino Unido debe invertir en inteligencia artificial, drones y tecnología para vencer a los submarinos furtivos de Rusia

Rusia ha lanzado algunos de los submarinos más silenciosos del mundo y Reino Unido aún está investigando si sus cables submarinos podrían haber sido saboteados por Moscú, según afirma el almirante Sir Ben Key, jefe de la Marina Real británica.

Ben Key dijo que las Fuerzas Armadas británicas no pueden darse el lujo de ignorar la amenaza que representa la guerra submarina rusa, que comparó con los ataques nazis a los convoyes del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial.

El almirante señaló que Reino Unido necesitaba invertir en capacidades "de vanguardia" para detectar, y si fuera necesario, derrotar, "algunos de los submarinos más silenciosos" del mundo.

“Esto no es barato, pero no veo que quedar en segundo lugar en la futura batalla de guerra antisubmarina sea una opción deseable”, agregó. “No fue algo que contemplamos en 1940 y no creo que sea algo que debamos contemplar ahora”.

El año pasado, el presidente ruso Vladimir Putin encargó un submarino llamado Belgorod, que es el barco submarino más largo del mundo y está armado con torpedos nucleares del tamaño de un autobús.

Sin embargo, la Armada está particularmente preocupada por el sigilo de los submarinos de la clase Kilo, que han experimentado mejoras significativas desde que entraron en servicio por primera vez en 1980.

Armados con misiles de crucero Kalibr, el diseño aerodinámico del casco del submarino lo ha hecho tan silencioso que el buque mejorado ha sido apodado el "agujero negro" por la Marina de EE UU.

Hablando en la Sea Power Conference en Lancaster House, Key dijo que la Marina Real británica aún requería "comprender mejor" si Rusia había saboteado los cables submarinos que conectaban Reino Unido con el resto del mundo, y recalcó que la compra de dos barcos mejoraría el reconocimiento del fondo marino.