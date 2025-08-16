Acceso

Starmer analiza la cumbre de Alaska con Trump, Zelenski y líderes europeos

Un portavoz de Downing Street ha informado hoy de que Starmer participó en una llamada conjunta efectuada por Trump a los dirigentes de Italia, Francia, Finlandia, Alemania y Polonia

El Gobierno del Reino Unido ha confirmado este sábado que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el ucraniano, Zelenski, y con otros líderes europeos tras la cumbre celebrada en Alaska con el presidente ruso Vladímir Putin.

Un portavoz de Downing Street ha informado hoy de que Starmer participó en una llamada conjunta efectuada por Trump a los dirigentes de Italia, Francia, Finlandia, Alemania y Polonia, así como a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La fuente ha agregado que el jefe del Ejecutivo de Londres tiene previsto hablar de nuevo durante la jornada con sus colegas europeos, si bien el líder laborista no se ha pronunciado aún sobre el resultado de las conversaciones mantenidas este viernes entre Trump y Putin.

Starmer y Zelenski se reunieron el jueves en la capital británica para subrayar que hay una "firme determinación" de lograr una paz justa y duradera en Ucrania, según reflejó un comunicado de Downing Street.

Ambos destacaron, agregó la nota, que la cumbre de Alaska representaba una oportunidad viable para avanzar, "siempre y cuando Putin tome medidas para demostrar su compromiso serio con la paz".

