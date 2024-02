Quién era Maxim Kuzminov, el desertor ruso asesinado en España que creyó ser un "hombre libre"

El hallazgo en un aparcamiento de Villajoyosa (Alicante) del cadáver, acribillado a balazos, del piloto ruso Maxim Kuzminov, que desertó el pasado mes de agosto para entregarse al Ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba, supone un problema diplomático para el gobierno español y enturbia un poco más las relaciones con Moscú.

El suceso se produce además tan solo unos días después de la muerte del opositor Navalni, que ha motivado que el Ministerio de Exteriores de España convoque este lunes al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, para pedir explicaciones por lo ocurrido.

Pero, ¿quién era este piloto ruso que se atrevió a desafiar al Kremlin y denunciar lo injusto de la guerra contra Ucrania? Su historia, ocurrida el pasado verano, parece sacada de una película.

La historia de un héroe para Ucrania

Cuando el helicóptero que pilotaba estaba a punto de cruzar la frontera entre Ucrania y Rusia, alguien abrió fuego contra él. Viajaba a entre 5 y 10 metros del suelo y, por lo tanto, era un blanco fácil. Seis meses de complicada planificación y preparación podrían haber terminado en nada si el tirador hubiera demostrado ser más preciso.

Por suerte para el piloto ruso Maxim Kuzminov, de 28 años, la bala sólo le alcanzó en una pierna. Pudo seguir volando el equipo y poco después aterrizó con éxito su helicóptero Mi-8 en suelo ucraniano. Sólo que esta vez no fue recibido por sus camaradas rusos, como sucedió durante sus misiones en las ocupadas Mariupol y Berdiansk. Los agentes de policía e inteligencia militar ucranianos estaban allí, según lo acordado.

Fue un éxito total. Tanto para Kuzminov, que se puso en contacto con ellos por primera vez hace meses, como para los militares ucranianos, que recibieron un moderno aparato valorado en hasta 13,5 millones de euros, así como información valiosa sobre la aviación rusa, que ya ha mejorado la defensa ucraniana.

"Es un hombre libre que ha tomado una decisión bien pensada", dice Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, en Kyiv, mientras un emocionado Kuzminov está sentado cerca durante una conferencia de prensa. “Es una historia apasionante que podría servir de ejemplo a aquellos rusos que encuentren las fuerzas para evitar convertirse en criminales de guerra”, afirma el ucraniano.

"En Ucrania hay gente buena"

“Cuando empezó la invasión, el 24 de febrero, estaba llorando. Tenía miedo y sólo quería que todo esto terminara lo antes posible”, recuerda Kuzminov. Proveniente de una respetada familia de aviadores, Kuzminov no era pobre. Había muchas cosas que lo vinculaban a su país. Pero todo dejó de importar una vez que su patria desató la agresión no provocada contra Ucrania, afirma.

“Quería entender lo que estaba haciendo mi país. Y todo lo que vi fue maldad, horror y crimen. No quería ser parte de esto”.

El helicóptero de Kuzminov transportaba tropas y equipo militar y no participó directamente en los ataques rusos. Todavía se sentía parte de esto y decidió comunicarse con la inteligencia militar ucraniana a través de su canal Telegram. Sabía que Ucrania ofrece protección y recompensa financiera a aquellos militares rusos que desertan junto con su equipo.

Lo que siguió fue una larga historia de comunicación, controles y planificación. Todos los detalles de la operación sólo se conocerán después del final de la guerra, afirma Yusov.

Finalmente, se tomó la decisión de volar el helicóptero desde el aeropuerto de Kursk, a unos 120 kilómetros de Ucrania. Kuzminov, junto con dos miembros de la tripulación, tuvo que transportar piezas de aviones de combate rusos a otra base así que su movimiento no iba a despertar sospechas entre el ejército ruso, al menos inicialmente.

Una vez que su helicóptero se acercó a la región ucraniana de Jarkiv, se movió a una altitud extremadamente baja y cesó toda comunicación. La parte ucraniana también se apresuró a que todas las unidades fueran notificadas y nadie derribara el helicóptero en su paso hacia el lugar de aterrizaje acordado a 20 kilómetros de la frontera.

Otros miembros de la tripulación entendieron lo que estaba pasando pero no pudieron hacer nada: “Sólo yo sabía pilotar un helicóptero”, explicó Kuzminov. Nadie a bordo tenía armas. El piloto intentó calmar a sus compañeros pero fracasó, ya que comenzaron a comportarse agresivamente.

“Una vez que aterrizamos, comenzaron a huir en dirección a la frontera”, recuerda, y dice que no está seguro de qué les pasó. Más tarde, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Budanov, revelaría que “los rusos, lamentablemente, fueron abatidos”.

Un mes más tarde

Un mes después de la operación, Kuzminov tiene un aspecto saludable. Dice que recibió garantías de seguridad para él y sus padres, que apoyaron su decisión y también fueron trasladados a Ucrania. También le espera una recompensa monetaria de medio millón de dólares mientras decide si unirse a la aviación ucraniana o hacer otra cosa, tal vez incluso en el extranjero.

“Depende completamente de él. Es un hombre libre en un país libre”, afirma Yusov.

Mientras tanto, Kuzminov espera que más antiguos camaradas sigan su ejemplo. “No sois esclavos”, se dirige a ellos. “Muchos en Rusia no piensan con su propia cabeza y justifican todo lo que hacen con órdenes de sus jefes”, explica al periodista ucraniano Dmitro Karpenko.

“Espero que más pilotos cambien de bando y vean con sus propios ojos que aquí no hay nazis. En Ucrania vive gente buena”, explica el piloto, que empezó a descubrir Ucrania escuchando su música cuando aún estaba en Rusia.

Cuando se le pregunta si no teme esa publicidad, responde que ya no tiene miedo: “Creo en Dios. Él me dio la vida y me la quitará”. “Mientras exista el régimen de Putin, habrá peligro. Tanto para el piloto como para millones de ucranianos e incluso rusos”, añade Yusov. “Toda la gente buena del mundo libre debería ayudar a que este régimen caiga y Ucrania gane”