Ursula von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este próximo lunes junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha confirmado este domingo la responsable europea.

Zelenski y von der Leyen participarán este domingo desde Bruselas en la reunión por videoconferencia de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, antes de su viaje a la Washington. "Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea a través de un mensaje en redes sociales, añadiendo que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

El canciller alemán, Friedrich Merz, será uno de los que acompañe mañana al presidente ucraniano en su viaje a Washington, tal y como ha informado este domingo el Gobierno alemán.

El viaje se produce tres días después del encuentro en Alaska entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. El propósito es informarse en detalle del resultado de las conversaciones entre Trump y Putin. Lo que se conoce hasta ahora ha despertado escepticismo en Ucrania y en varias capitales europeas. Ante todo, la negativa de Putin a aceptar un alto el fuego antes de iniciar conversaciones de paz, genera desconfianza. No obstante, Merz está entre los que han tenido una reacción más positiva ante la reunión de Alaska y ha dicho que un acuerdo de paz rápido puede ser mejor que un alto el fuego.