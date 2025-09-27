Zelenski dice que Putin se está preparando para atacar a otro país europeo

Volodímir Zelenskiy alertó desde Kiev sobre una potencial expansión de la guerra más allá de Ucrania. El presidente ucraniano interpretó las recientes incursiones con drones como una estrategia deliberada de Rusia para probar la capacidad defensiva europea. Las múltiples detecciones de aeronaves no tripuladas en diferentes países europeos revelan una compleja y premeditada maniobra de inteligencia militar rusa, según el mandatario ucraniano.

En una entrevista concedida al diario The Guardian este sábado, Zelenskiy advirtió que Rusia no esperará a la conclusión de su ofensiva en Ucrania y prepara abrir nuevos frentes geográficos. La incertidumbre sobre el próximo objetivo ruso mantiene en vilo a las naciones europeas, quienes perciben una amenaza latente y estratégicamente calculada.

El presidente ucraniano reveló que delegaciones de diversos países viajarán a Ucrania para recibir formación práctica sobre técnicas de defensa aérea. Esta iniciativa busca transferir conocimientos tácticos adquiridos durante el conflicto actual.Zelenskiy enfatizó la disponibilidad ucraniana para compartir experiencias operativas, reconociendo las dificultades que enfrentan los gobiernos europeos ante esta compleja amenaza aérea.

Las recientes conversaciones con Donald Trump en la ONU resultaron significativas. El presidente estadounidense manifestó su convencimiento sobre la posibilidad de recuperar los territorios perdidos, calificando al Ejército ruso como un "tigre de papel" y la economía rusa en "grandes dificultades".

En el ámbito militar, Ucrania ha demostrado capacidad ofensiva mediante ataques con drones de largo alcance contra refinerías rusas. Zelenskiy advirtió que cualquier intento ruso de destruir infraestructura energética ucraniana podría provocar represalias directas contra la capital rusa.