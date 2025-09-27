Rubio y Lavrov reafirman su "interés mutuo" en encontrar una "solución pacífica" a la guerra de Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, han reafirmado este miércoles su "interés mutuo" en encontrar una "solución pacífica" al conflicto ucraniano durante una reunión celebrada en la ciudad de Nueva York.

"Han reafirmado su interés mutuo en encontrar una solución pacífica", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado, agregando que Lavrov ha rechazado durante el encuentro "las estrategias promovidas por Kiev y algunas capitales europeas destinadas a prolongar el conflicto", informa Europa Press.

La cartera de Exteriores rusa ha resaltado además que ambos han intercambiado "puntos de vista sobre la resolución de la crisis ucraniana basándose en los entendimientos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense" celebrada en Alaska. Por su parte, Rubio ha reiterado el llamamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las muertes en Ucrania y la necesidad de que Moscú tome "medidas significativas hacia una solución duradera" del conflicto, según un comunicado remitido por el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El encuentro, que se ha producido en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha durado alrededor de una hora y se ha desarrollado a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación, si bien Lavrov ha hecho un gesto de aprobación con el pulgar tras salir de la reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un mensaje en redes sociales en la víspera que "con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (que Ucrania recupere) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable". El giro de Trump se produjo tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en la que el líder ucraniano le habría informado de las últimas novedades en el frente.