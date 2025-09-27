A 94 kilómetros por hora por la autopista en bici eléctrica: la policía busca al ciclista de estos vídeos

Un vídeo publicado en redes sociales ha desatado una investigación policial después de mostrar a un joven conduciendo una bicicleta eléctrica modificada de manera completamente imprudente en Alemania. Las imágenes revelan una conducción que atenta contra todas las normas de seguridad vial.

El material audiovisual muestra al conductor circulando por la autopista A565 entre Bonn-Endenich y Bonn-Tannenbusch, realizando maniobras de alto riesgo junto a un automóvil. Con una actitud desafiante, el joven transita a velocidades que superan ampliamente los límites permitidos.

En el vídeo se observa al ciclista alcanzando velocidades de 94 km/h, realizando un caballito. El propio conductor presume de que su bicicleta puede llegar hasta 127 km/h, calificándola como la más rápida de Alemania. Las autoridades han señalado los múltiples riesgos técnicos de estas modificaciones. Un agente consultado por el diario Express explicó que la bicicleta no cuenta con los frenos, neumáticos y llantas apropiados para soportar tales velocidades, lo que podría provocar un fallo catastrófico del chasis en cualquier momento.

La gente en redes sociales ha respondido con críticas contundentes. Varios usuarios han instado al joven a utilizar un vehículo homologado, señalando su absoluta falta de responsabilidad. Los comentarios advierten sobre las posibles consecuencias económicas y legales de una conducta tan temeraria.

Los investigadores ya han logrado identificar al presunto responsable gracias a los detalles mostrados en el vídeo. Existe la probabilidad de que la bicicleta sea inmovilizada por no cumplir con los requisitos técnicos y administrativos necesarios.