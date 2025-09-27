Un niño es decapitado frente a su madre por un ladrón que se había colado en su domicilio

Un episodio de violencia sacudió el distrito de Dhar, en el estado central de Madhya Pradesh, India, cuando un hombre de 25 años, identificado como Mahesh, perpetró un ataque de una brutalidad inesperada contra un menor de cinco años, según informó The Sun. El agresor irrumpió en una vivienda y, utilizando una pala afilada encontrada en el lugar, decapitó al niño mientras su madre intentaba desesperadamente protegerlo, resultando ella misma herida en el intento.

Vecinos que escucharon los gritos acudieron rápidamente al lugar, redujeron al atacante y lo golpearon con severidad, causando su muerte antes de llegar al hospital. La policía ha iniciado una investigación para comprender los móviles de este crimen atroz.

El superintendente de policía Mayank Awasthi ha señalado que, por el momento, no se han encontrado vínculos personales o rencillas previas entre la familia y Mahesh, quien llevaba casi cuatro días desaparecido de su domicilio. Las autoridades revelaron que, momentos antes del homicidio, el agresor intentó robar en un establecimiento cercano. La investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, y se espera que la autopsia del menor aporte luz sobre los detalles del crimen.

La localidad permanece consternada ante la brutalidad de los acontecimientos. Los investigadores trabajan minuciosamente, entrevistando testigos y reconstruyendo la secuencia de los hechos para determinar las causas que condujeron a este terrible desenlace.

Episodios recientes han generado una profunda preocupación sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención de la violencia en el país. Las autoridades estatales, representadas por figuras como el jefe de Gobierno Siddaramaiah, han reiterado su compromiso de implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir agresiones de esta naturaleza.