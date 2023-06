Una fuerte explosión revienta la presa de Kajovka, que abastece Crimea, mientras el agua sale "sin control" en la región de Jersón

Las autoridades militares ucranianas denunciaron a primera hora del martes la voladura, por parte de las fuerzas rusas, de la presa de Kajovka, situada en el río Dnipró a su paso por la provincia de Jersón del sur de Ucrania, lo que ha obligado a iniciar la evacuación de urgencia de los habitantes de la zona afectada.

"El Ejército ruso ha llevado a cabo otro ataque terrorista. Han volado la Central Hidroeléctrica de Kajovka", dijo el jefe de la Administración Militar de la provincia de Jersón, Oleksandr Prokudin, en un vídeo dirigido a la población de la zona.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, ha informado de la convocatoria, por parte del presidente del país, Volodímir Zelenski, de un Consejo Nacional de Seguridad urgente. Yermak ha calificado la voladura de la presa de "crimen de guerra" y "ecocidio", y ha publicado un vídeo que muestra supuestamente cómo el agua empieza a desbordarse de la presa dañada.

"Los rusos serán responsables de la falta de agua potable para la gente del sur de la región de Jersón y de Crimea, por la posible destrucción de algunas localidades y de la biosfera", añadió Yermak.

La destrucción de la presa se produce cuando tanto Ucrania como Rusia han informado en sus últimos partes militares de acciones del ejército ucraniano que parecen apuntar al comienzo de su esperada contraofensiva para recuperar territorios ocupados por los rusos.

Ucrania ha advertido en varias ocasiones desde el comienzo de la guerra de la posibilidad de que Rusia volara la presa de la Central Hidroeléctrica de Kajovka.

En octubre del año pasado, en plena contraofensiva ucraniana para retomar el control de Jersón, Zelenski pidió a la comunidad internacional que presionara a Rusia para evitar que lo hiciera. Zelenski advirtió entonces de consecuencias catastróficas para toda la zona si eso ocurría.

Afectada la planta hidroeléctrica de la región

El alcalde de la ocupada localidad ucraniana de Nueva Kajovka, en la región sureña de Jersón, afirmó que la central hidroeléctrica a orillas del río Dniéper sufrió daños por un ataque de Ucrania y el agua comenzó a descargarse "sin control".

El regidor impuesto por Rusia en la localidad, Vladímir Leontiev, afirmó que alrededor de las 2.00 hora local (23.00 GMT), "se llevaron a cabo una serie de ataques en la central hidroeléctrica de Kajovka, que destruyeron las válvulas", según recoge la agencia oficial TASS.

Como resultado, agregó, "el agua del embalse de Kajovka comenzó a descargarse aguas abajo sin control". El nivel del agua en Nueva Kajovka después de la ruptura de la presa alcanzó los 4 metros, indicó el alcalde. Según el peor pronóstico, el agua podría subir a su nivel máximo dentro de cinco horas e inundar esta área. Pese a ello, el alcalde sostuvo que aún no hace falta evacuar a los habitantes de Nueva Kajovka. "Todavía no hay necesidad de evacuar a los civiles", dijo.

Agregó que todas las autoridades del municipio están trabajando. "Nos estamos preparando para las peores consecuencias, pero esperamos que no sucedan", recalcó Leontiev. Pese a ello, aseguró que se están tomando todas las medidas en caso de necesidad de evacuación temporal de una pequeña parte de la localidad. "No hay pánico, no hay una amenaza terrible", enfatizó.

La presa de Kajovka en una imagen de satélite Maxar Technologies

Explicó que unas 300 casas cerca de Nueva Kajovka pueden caer en la zona de inundación debido a la descarga de agua. Según los servicios de emergencia rusos, 11 de las 28 válvulas de la central hidroeléctrica han sido destruidos y 80 localidades pueden estar en la zona de inundación, de acuerdo con TASS.

"La escala de la destrucción es muy grave, ahora no se puede decir que será muy fácil de restaurar. Aparentemente, esto requerirá exactamente la misma construcción de la central hidroeléctrica que en 1950-1956" cuando fue construida, dijo el alcalde además al canal Soloviev Live. Leontiev sostuvo que los ataques nocturnos a la central hidroeléctrica que provocaron la destrucción de las válvulas constituyen un grave acto de terrorismo.

"Me gustaría enfatizar una vez más que este es un acto terrorista grave. Las consecuencias aún se estudiarán", dijo. Según dijeron los servicios de emergencia a TASS, el ataque fue efectuado con sistemas de lanzamiento múltiple Alder de Ucrania, según datos preliminares. Leontiev señaló que la ruptura de la presa puede causar problemas de suministro de agua hacia la anexionada península de Crimea. "La única amenaza es que por el momento tendremos problemas con el suministro de agua a Crimea", recalcó.