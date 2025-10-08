La "Generación Z" no hará concentraciones el viernes en atención al discurso que va a pronunciar el rey Mohamed VI

El movimiento "GENZ212" de Marruecos ha anunciado, mediante un comunicado publicado en su cuenta de Discord, la suspensión de las protestas programadas para el viernes en señal de respeto al rey MOhamed VI, que ese día pronunciará un discurso con ocasión de la apertura parlamentaria. En algunos medios se espera que el monarca haga algún tipo de referencia a las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa este movimiento juvenil,que ha logrado encauzar las movilizaciones después de dos jornadas de violencia.

El movimiento explicó que su decisión se basa en el respeto a la institución real y porque el interés de la nación sigue siendo prioritario, informan medios marroquíes.

Generación Z subrayó que la decisión de suspensión no implica un retroceso en las reivindicaciones sociales y económicas que defiende, sino que refleja, en sus propias palabras, el espíritu de disciplina, conciencia y responsabilidad nacional que encarna su juventud.

El movimiento concluyó su declaración con el compromiso de continuar su camino pacífico en la defensa de derechos y reivindicaciones, con respeto a las instituciones estatales.

El movimiento GENZ212 se ha consolidado en las últimas semanas como uno de los más destacados en Marruecos, tras lanzar llamamientos a través de redes sociales desde el 27 de septiembre para organizar protestas pacíficas exigiendo reformas sociales y económicas y mejores condiciones de vida.