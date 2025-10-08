Acceso

Lecornu recomienda a Macron nombrar un nuevo primer ministro en 48 horas, pero ve posibilidad de acuerdo

El primer ministro en funciones asegura que su "misión ha terminado"

Lecornu ve margen para un acuerdo presupuestario en Francia que "aleja" el adelanto electoralEuropa Press
El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, aconsejó al presidente, Emmanuel Macron, que no adelante las legislativas y que nombre un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su "misión ha terminado", tras cumplir con el encargo del presidente francés, Emmanuel Macron, de explorar pactos políticos para la estabilidad del país, según recoge EFE.

