Georgia y Moldavia, lejos de Moscú y Bruselas

Aunque las elecciones estadounidenses eclipsaron todo lo demás, dos votaciones más que tuvieron lugar recientemente en Moldavia y Georgia que pueden convertirse en una fuente de conocimiento importante sobre los acontecimientos políticos en el espacio postsoviético que preocuparán a Europa durante las próximas décadas.

Como ambas pequeñas naciones han estado divididas durante la mayor parte de su historia independiente, y como las tropas rusas siguen estacionadas en sus territorios soberanos internacionalmente reconocidos, salvaguardando regímenes títeres secesionistas, los analistas y los responsables de las políticas occidentales tratan los enfrentamientos políticos allí casi exclusivamente en términos de equilibrio geopolítico. Sandu, la reelegida presidenta de Moldavia, es considerada proeuropea, y su adversario, el ex Fiscal General prorruso. Ivanishvili, gobernante en la sombra de Georgia, es visto como un partidario de Moscú, mientras que la alianza de partidos de la oposición que ha perdido las recientes elecciones parlamentarias es etiquetada como prooccidental. En este marco, la derrota de la oposición de Georgia supuestamente señala la victoria de Rusia, mientras que el éxito marginal del referéndum de Moldavia sobre la UE se considera un apoyo a los valores europeos. En mi opinión, este enfoque es fundamentalmente defectuoso, y hay al menos dos puntos que deben tenerse en cuenta para comprender mejor los acontecimientos recientes.

En primer lugar, me gustaría decir que ninguno de los políticos moldavos ni georgianos está soñando con vender o regalar sus patrias a Rusia. Las personas que llegaron a la escena política más importante de ambas naciones están motivadas, no por su comprensión de lo que es bueno para sus países, sino por su noción de lo que es beneficioso para ellos mismos. Sí, uno de los políticos moldavos más controvertidos, Shor, acusado de un gigantesco fraude en su país, reside ahora en Moscú y podría quedarse para transportar a cientos de moldavos desde Rusia a Minsk para organizar sus votaciones, ya que la embajada en Moscú parecía incapaz de atender a todos los que deseaban votar; pero si esto es cierto, lo hizo por su propio interés y no en nombre de Putin. Sí, el señor Ivanishvili fue en su día un empresario multimillonario ruso, pero en la actualidad quiere consolidar su control sobre Georgia para asegurar sus propios negocios e ingresos, y no para complacer al Kremlin. En todo el espacio postsoviético, el servicio público parece ser el tipo de negocio más rentable, y pocos políticos en esta parte del mundo son desinteresados y benévolos. Puede que no sea una noticia muy alentadora para quienes creen en el buen gobierno, pero podría ser mejor que si no fueran más que representantes de Rusia, y yo aconsejaría investigar más a fondo sus obvios intereses comerciales que sus dudosas conexiones con el KGB.

En segundo lugar, el desencanto con la perspectiva europea, muy visible en ambos países (en Moldavia, sólo el 50,46% de los votantes apoyaron mencionar la integración europea como objetivo constitucional de su Estado), también se puede explicar sin centrarse en la propaganda y la influencia del Kremlin. Hay una profunda diferencia entre los países a los que se les permitió unirse a la UE bastante pronto tras la caída del comunismo y aquellos cuya aceptación había sido condicionada durante años. En estos últimos, se ha producido una emigración masiva durante años, lo que yo llamaría una realización individual del sueño europeo de la gente. En el caso de Moldavia, alrededor del 16% de los votantes emitieron su voto en el extranjero, en el de Georgia, hasta el 8% de los ciudadanos adultos viven en países occidentales. Mientras que en los años 1990 y 2000 estos trabajadores invitados enviaban cientos de millones de euros a sus países de origen, hoy la mayoría de ellos ni siquiera sueña con regresar a sus países de origen y, a medida que sus parientes mayores mueren, cada vez tienen menos vínculos con Moldavia o Georgia (desde 2006, las remesas como porcentaje del PIB de Moldavia se redujeron más de dos veces). Por lo tanto, quienes viven en estos países consideran a muchos de los emigrantes como traidores y cuestionan la opción proeuropea colectiva, ya que las opciones individuales de ese tipo no los han hecho más felices. Tanto los moldavos como los georgianos disfrutan ahora de un viaje sin visado a Europa, y muchos de ellos simplemente no necesitan nada más mientras los europeos se están volviendo irritados por muchas razones nuevas para posponer la ansiada adhesión.

Algunos observadores ya habían mencionado que el resultado de las fuerzas de la oposición georgianas sería aún menos impresionante, y en Moldavia tanto la actual presidenta como el referéndum de la UE se perderían sin la participación de los emigrados en la votación. Esto significa que cuanto más ciudadanos proeuropeos abandonan los Estados postsoviéticos, menos occidentalizados se vuelven. Por lo tanto, yo diría que ahora está surgiendo un nuevo momento en la ex Unión Soviética: las naciones que no se han integrado a Europa hasta ahora pueden volverse más egoístas, no necesariamente prorrusas, sino simplemente deseosas de salirse del juego geopolítico que se ha librado en este ámbito durante décadas y del que no quieren formar parte. Los carteles de Sueño Georgiano utilizados durante la reciente campaña –que mostraban tanto iglesias ucranianas destruidas como iglesias georgianas renovadas– eran bastante polémicos: la población local no quiere convertirse en «un punto intermedio», desea vivir y evolucionar por su propio bien, sea lo que sea lo que eso signifique. Y, al parecer, tampoco está dispuesta a ser manejada desde el exterior, ya sea por líderes extranjeros o incluso por sus propios compatriotas que decidieron abandonar su país, pero aún desean influir en el mismo.