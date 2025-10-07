Giovanna Vial, periodista a bordo de la flotilla: "Estábamos haciendo algo que nuestros gobiernos no han logrado en dos años: detener un genocidio"

La flotilla Global Sumud partió con el objetivo de romper el bloqueo a Gaza y denunciar ante la comunidad internacional la situación de la población palestina. A bordo viajaban activistas médicos, parlamentarios, abogados y periodistas de diferentes países, comprometidos con una misión civil y humanitaria.

Durante semanas, navegaron bajo constante vigilancia de drones y en condiciones precarias, con jornadas de trabajo, limpieza, reuniones de seguridad y turnos nocturnos de guardia. Sin embargo varios fallos técnicos, la desorganización logística y el deterioro físico llevaron a algunos participantes —entre ellos la periodista y activista Giovanna— a abandonar la misión antes de su llegada a Gaza.

Pocos días después, la flotilla fue interceptada por el ejército israelí y sus miembros denunciaron malos tratos, torturas y humillaciones, entre ellas la exhibición de una imagen de Gaza bombardeada con el mensaje en árabe “Bienvenidos a la nueva Gaza”.

La Razón ha tenido la oportunidad de hablar con Giovanna quien ha relatado su experiencia a bordo, las razones que la llevaron a tomar la difícil decisión de retirarse y su visión sobre la campaña de deslegitimación impulsada por Israel contra el movimiento.

Giovanna Vial, periodista y activista especialista en derechos humanos

Pregunta (P): ¿Por qué te uniste a la flotilla?

Respuesta (R): Supongo que hay dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, como periodista, creo que no hay ninguna razón por la que no se deba cubrir la flotilla. Es un acontecimiento importante, con activistas de todo el mundo haciendo algo que sus gobiernos, sus presidentes, sus primeros ministros no han conseguido hacer en dos años: detener un genocidio.

Por otra parte el periodismo se ha convertido en un objetivo en Gaza en los últimos dos años y nuestros colegas mueren cada día, siendo blanco de Israel. No hay razón para no unirse a la flotilla como periodista.

Personalmente, he vivido en primera persona la agresión israelí en Oriente Medio y como mujer latinoamericana que conoce el peso de proceder del hemisferio sur y ser oprimida en términos de poder colonial, realmente entiendo que la lucha palestina es la lucha de todos los pueblos oprimidos de nuestro tiempo.

P: En cuanto a tu estancia en la flotilla, ¿podrías contarnos cómo era un día cualquiera allí? ¿Tuviste alguna dificultad u obstáculo?

R: En primer lugar, debido a la naturaleza de esta misión, era imposible decirles a los participantes cuánto tiempo iba a durar. Así que salimos de Barcelona el 21 de agosto con una expectativa, que al final resultó ser falsa, de que el viaje duraría entre diez días y dos semanas. Al final tardamos casi 40 días en ser interceptados por Israel. Esta expectativa sobre el tiempo fue realmente frustrante porque todos teníamos trabajos que nos esperaban en casa. Nuestras familias y seres queridos también estaban muy asustados e inseguros sobre nuestra seguridad y nuestro paradero.

Respecto a nuestra rutina, un día normal para nosotros consistía en levantarnos bastante temprano y hacer las tareas asignadas. En primer lugar, limpiábamos el barco, porque ¿te imaginas cómo debía ser eso? Éramos 30 personas confinadas en un espacio muy pequeño en el que no teníamos camas ni baños para todos. Así que teníamos que mantenerlo todo muy ordenado, para garantizar un nivel mínimo de vida.

Luego nos reuníamos para hablar sobre seguridad y posibles escenarios como bombardeos de interceptación o sobre la posibilidad de llegar a Gaza. Una vez habíamos acabado con nuestras obligaciones cada uno trabajaba en lo suyo. Así que los parlamentarios estaban celebrando reuniones. Los médicos intentaban ayudar a todos los barcos que tenían enfermos. Así que nos pasábamos el día trabajando, básicamente.

Luego, comíamos siempre juntos. A cada participante se le asignaba un día para cocinar.

Por la noche hacíamos turnos de guardia para vigilar los drones, porque Israel y otros países por los que pasamos durante nuestro viaje por el Mediterráneo nos observaban constantemente.

P: Durante tu estancia allí, ¿vivisteis algún ataque?

R: Sí, nos atacaron dos veces mientras estábamos en aguas tunecinas. La primera noche que nuestro barco fue atacado un dron lanzó un artefacto explosivo en la cubierta y varios chalecos salvavidas se incendiaron.

Por suerte, el fuego se extinguió muy rápido ya que nuestro equipo fue muy veloz. Una noche después, otros barcos como El Alma fueron atacados exactamente de la misma manera. Estos ataques no fueron reivindicados por Israel hasta hace muy poco. Creo que fue ayer cuando Netanyahu finalmente admitió que él había dado la orden de estos ataques con drones.

Más tarde, cuando nuestros barcos llegaban a aguas griegas, unos diez días después de los últimos ataques, pasamos una noche horrible en la que hubo 13 explosiones, 11 de las cuales alcanzaron nuestros barcos. Cuatro barcos sufrieron daños catastróficos por estas ofensivas que creemos que también fueron llevadas a cabo por Israel. Nuestro barco no fue atacado pero fue una noche muy difícil para todos nosotros.

P: Tu barco tuvo que dar la vuelta por dificultades técnicas. Algunos de tus compañeros decidieron cambiar de barco, pero tú no. Tú decidiste regresar. ¿Por qué?

R: Verás, a lo largo de nuestro viaje, experimentamos muchas dificultades con la organización de la flotilla.

La flotilla es una misión legítima. Tiene que llevarse a cabo. Es más grande que todos nosotros. Eso es cierto, pero la mayoría de mis colegas y yo estábamos muy molestos con la forma en que la organización nos trató. No teníamos mucha información y sentíamos que nuestra seguridad estaba corriendo un riesgo excesivo. Además, tuvimos muchos problemas de comunicación con la organización.

Cuando llegamos al punto que mencionas, el motor de nuestro barco estaba tan dañado que no podía avanzar. Fue en ese momento que nos dijeron que 31 de nosotros seríamos redistribuidos a otros barcos.

Yo en particular lo pasé muy mal con el mareo y las náuseas. Durante esos 30 días, vomité unos 20. Mi única petición era que no me pusieran en un barco más pequeño, como un velero, ya que eso habría hecho el viaje imposible para mí. No habría podido hacer mi trabajo como periodista y habría sido una carga para los demás participantes, ya que no habría podido ponerme de pie ni para comer. ¿Te imaginas ser interceptada por Israel mientras estás deshidratado y vomitando? Por desgracia, la organización no pudo cumplir con mi petición, así que decidí marcharme.

Periodistas a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza

Estaba extremadamente agotada, tanto emocional como físicamente. Desde el momento en que bajamos, me di cuenta de que la misión era mucho más grande que nosotros, y eso fue una lección de humildad. En ese momento, lo más importante para mí fue que mis compañeros pudieran seguir adelante sin alguien que los iba a ralentizar y que pudiéramos seguir contando al mundo lo que vimos y lo que están viviendo nuestros colegas en las cárceles israelíes.

P: Aprovechando que has mencionado a tus compañeros, ¿Has podido hablar con alguno de los miembros que fueron detenidos sobre lo que ocurrió cuando llegaron a Israel?

R: Sí. La mayoría de mis compañeros de barco ya han sido liberados. La mayoría eran del hemisferio norte. Esto es muy importante porque esperábamos que Israel seleccionara a las personas del hemisferio sur y las retuviera más tiempo, ya que tienen pasaportes más débiles.

Ayer llegó un vuelo a Madrid, Portugal y Barcelona con la mayoría de las personas que estaban con nosotros. He podido hablar con dos de ellos, uno de ellos es Alonso, que es un periodista español de Al Jazeera.

Nos hicimos muy amigos durante nuestro viaje. Dijo que está bien. Llegó a casa ayer y Kieran, el periodista británico palestino de Novara Media, también habló con nosotros esta mañana diciendo lo mismo.

Respecto al trato recibido, fueron muy explícitos al decir que Greta fue sometida a una serie de humillaciones, siendo destrozada y aplastada, obligada a besar la bandera israelí y a arrastrarse como una auténtica basura.

Dijeron que a la mayoría de ellos los esposaron y los colocaron en una posición muy incómoda, con la frente en el suelo, durante varias horas. Cuando finalmente llegaron a Israel, a algunos de ellos los subieron a vehículos para llevarlos al desierto del Negev, donde se encuentra la prisión.

La furgoneta era muy fría y no tenían nada con qué cubrirse, así que estaban helados. Además, muchas personas denunciaron que se les privó de medicamentos esenciales. Durante las primeras horas tras su llegada a Israel, no se les proporcionó comida ni agua.

Los brasileños y otras docenas de personas se encuentran ahora en huelga de hambre para protestar por este trato que han estado sufriendo en los últimos días.

Hay algo que dijeron ayer otros oyentes que también me impactó mucho, y es que en el patio de la prisión, los israelíes colocaron una gran imagen de Gaza bombardeada, donde en árabe se leía un mensaje que ponía: “Bienvenidos a la nueva Gaza”.

Es realmente este aspecto, este aspecto adicional de brutalidad lo que nos ha impactado tanto. Esperábamos mucho, pero supongo que no tanto por parte del Gobierno israelí.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la creciente narrativa sionista que estamos viendo en las redes sociales que afirma que la flotilla está financiada por Hamás? ¿Es esto cierto? ¿Qué opinas al respecto?

R: En realidad, creo que es un acto de desesperación. Están desesperados por deslegitimar un movimiento que es exclusivamente civil y humanitario. La propaganda israelí es una de las más grandes y eficaces del mundo. Hacen un muy buen trabajo encubriendo la realidad, diciendo que son la única nación de Oriente Medio que defiende los derechos de las mujeres LGBT.

Siempre y cuando esto no se aplique a los palestinos, claro.

Así que creo que esta asociación que han hecho entre la flotilla y Hamás es una forma de intentar hacernos parecer terroristas ante los medios de comunicación occidentales y el público en general para lograr apoyo.

Yo mismo estuve presente en la flotilla durante casi 30 días. Puedo garantizarte que ninguna de las personas a bordo tenía relación alguna con Hamás. Éramos abogados, periodistas, médicos, ingenieros, personas de todo el mundo que dejaron sus vidas para estar allí porque creen en una Palestina libre. Creen que el genocidio tiene que acabar.

Puedo asegurarte que la financiación de la flotilla proviene exclusivamente de donaciones de particulares. Por lo tanto, también es una gran mentira que Hamás esté relacionado de alguna manera con la flotilla. Y me parece muy interesante que los llamen terroristas, porque no dejo de preguntarme cómo encajamos en la definición de terrorismo, como civiles inocentes, llevando ayuda humanitaria, llevando leche maternizada y medicinas para una población hambrienta que está siendo sometida a una hambruna orquestada por Israel son un grupo terrorista.

Así que, sí, creo que fue una gran maniobra de propaganda que pudo haber ayudado a los medios de comunicación occidentales a impulsar esta narrativa. Pero yo lo niego rotundamente.

Yo misma estuve allí. Soy periodista. Tengo una carrera consolidada y no tengo ningún motivo para involucrarme con una flotilla de Hamás, como dice Israel.

P: A pesar de no haber cumplido plenamente con la misión, ¿crees que la flotilla ha tenido el efecto esperado?

R: Realmente creo que sí. Cuando dejé la flotilla hace diez días, pensaba: “Dios mío, estamos haciendo todo esto. Nos van a interceptar. Y todo esto habrá sido en vano”. Pero mira el mundo. La gente se ha movilizado. Italia lleva tres días parada, con gente en todas las calles. Barcelona ha presenciado la mayor protesta a favor de Palestina en su historia. En Sao Paulo, teníamos a 10 000 personas en las calles.

Manifestaciones a favor de Palestina alrededor de España

La flotilla logró parar el mundo, logró que el mundo mirara el genocidio en Gaza y hiciera algo al respecto. Y creo que la única manera de hacerlo era tal y como hizo la Flotilla, poniendo vidas blancas en juego, porque en el mundo hay tanto racismo que las vidas palestinas importan menos al mundo occidental que otras vidas, como los grandes logros.

Así que realmente creo que la flotilla cumplió su cometido e incluso más, porque la gente estaba mirando, la gente estaba despierta. Y ese era nuestro mayor objetivo.

P: Una segunda flotilla se dirige actualmente hacia Israel. ¿Cree que Israel responderá de la misma manera o intensificará sus represalias?

R: Creo que las represalias tienden a intensificarse porque, si miramos la historia de la flotilla, en 2010 hubo ataques que causaron la muerte de diez personas, y este año, con la flotilla, hemos visto cómo se ha producido una escalada de violencia.

Tuvimos la misión Hamdallah, en la que una persona fue torturada por las fuerzas israelíes y ahora tenemos una escalada mayor con esta flotilla más pequeña.

Realmente creo que cuanta más gente se movilice y más se dé cuenta Israel de que está perdiendo su poder más violento serán contra la gente de la flotilla y contra todos los civiles del mundo que se atrevan a intentar detener la máquina genocida que han creado.

P: Respecto a la pérdida de poder de Israel que mencionaste, ¿Crees que es posible que la segunda flotilla logre romper el bloqueo?

R: Bueno, técnicamente, el bloqueo ya está roto. Uno de los barcos logró entrar en aguas gazatíes.

Esto es una conquista muy importante para nosotros. Al menos un barco lo consiguió. Hay una cita de una señora deportada que llegó ayer a España que refleja perfectamente este sentimiento Ella dijo: “De hecho, yo la vi, vi la costa de Gaza”.

Puede ser que esté embriagada de optimismo, pero realmente creo que depende de nosotros: cuántos más barcos enviemos, mayor será la probabilidad de que la próxima flotilla llegue aún más lejos y tal vez alcance la costa de Gaza.

P: En relación con el plan de Trump, ¿consideras que es una solución viable para el conflicto? ¿Crees que se puede alcanzar un acuerdo de paz tras la interceptación de la flotilla y el trato inhumano que han recibido los activistas?

R: Bueno, creo que la propuesta de Trump para Gaza es una más. Un paso más. Demuestra que Israel en sí mismo es un país imperialista colonialista.

Sin embargo, no creo que esta solución proporcione la autodeterminación a los palestinos.

Uno de los pasos que se están dando es que Gaza sea administrada por Tony Blair. Blair, para aquellos que no lo sepan, es un criminal de guerra, responsable de muchos crímenes durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos.

Palestina está dominada por Israel hoy en día y sometida al apartheid y al genocidio,como anteriormente lo estuvo por los británicos. Lo que Trump quiere hacer no es tan diferente a esto. Es simplemente devolver el poder al status quo, a los países occidentales.

Creo que mientras no haya un fin a la ocupación y la posibilidad de que los propios palestinos decidan su futuro político, el mundo seguirá movilizándose de una forma u otra. Incluso si este genocidio se detiene durante un mes o unos años, el mundo seguirá adelante porque el pueblo palestino necesita ser libre. Es la única forma de que esto se detenga.

P:Por último Giovanna, me gustaría hacerte la pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Que va a pasar con Gaza?

R: Estamos hablando de una nueva “nakba” (catástrofe). El número era de 750.000 personas desplazadas por la fuerza y ahora tenemos un millón de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, su identidad, su historia, sus fotos, su ropa… Todo para intentar encontrar una nueva vida en una tienda de campaña con sus familias, en otro lugar que Israel dice que es seguro, pero que en realidad sigue siendo peligroso.

Soy muy escéptica a la hora de ver una salida a todo esto. Lo que sí sé es que mientras la ocupación no termine, Gaza no está a salvo. Esa es mi mayor preocupación. Que pongamos fin a este genocidio, que finalmente se alcance un alto el fuego y que la ocupación no termine y los ojos del mundo se dirijan a otra parte. No te equivoques, la ocupación hace lo mismo que el genocidio. Sigue robando las posibilidades de una vida normal a los palestinos. Así que creo que, mientras no se auto determinen, no podemos hablar realmente del fin del genocidio, aunque se de un alto el fuego.