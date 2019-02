González Pons tras ser expulsado por Maduro: “Es como si nos hubiera invitado el presidente de un país y un bandido con una pistola nos hubiera impedido llegar a visitarle”

El vicepresidente primero del Grupo Partido Popular Europeo y portavoz de la delegación española del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, sufrió ayer en primera persona, junto a otros eurodiputados invitados por la Asamblea Nacional -presidida por Juan Guaidó-, la represión del régimen chavista. El grupo fue obligado a volver a Madrid sin poder pasar siquiera los controles del aeropuerto de Caracas. González Pons narra en esta entrevista a LA RAZÓN todo lo sucedido. “Ni más ni menos que lo que viven millones de venezolanos a diario”, asegura.

-¿Quiénes componían el grupo que iba a Venezuela?

-El vicepresidente portugués del Grupo, Paulo Rangel; la vicepresidenta holandesa, Esther de Lange, Gabriel Mato e Ignacio Salafranca, aparte de mí.

-¿Cuándo les comunicaron que no podían entrar en Venezuela?

-Nos enteramos cuando ya llevábamos un rato allí. Nos llegaron noticias contradictorias de la embajada que señalaban que había dos posturas del gobierno ilegítimo de Venezuela sobre si dejarnos entrar o no en el país. Al principio fueron muy amables: de hecho, nos invitaron a los salones donde suelen llevar a los diplomáticos, pero algo se torció, y en un momento determinado nos vimos abruptamente conducidos a un cuartucho en el que no había ventanas y solo una puerta; ahí se nos informó que no éramos bienvenidos y que íbamos a ser expulsados del país. Y que la única alternativa que nos quedaba era o permanecer retenidos allí o ser expulsados de inmediato.

-¿Les dijeron por qué no podían pasar? ¿Por ir representando a la Unión Europea? Porque la UE ha reconocido a Guaidó...

-No, nos tiraron porque íbamos a ver a Guaidó y no quieren consentir que Juan Guaidó empiece a recibir a personalidades internacionales, porque eso sería tanto como que el país viera la verdad. Si no hubiéramos ido a ver a Leopoldo López o a Guaidó nos hubieran dejado entrar. No nos dejaron entrar no por quiénes somos, sino por las personas a las que íbamos a ver. Maduro está cerrando las puertas, cerrando las ventanas y apagando las luces de Venezuela. Y cuando el asesino apaga las luces y cierra las ventanas es que va a empezar a matar.

-¿Cuánto tiempo estuvieron allí retenidos? ¿Sintieron angustia?

-Los dos momentos más delicados fueron cuando entró el teniente de la brigada antidrogas y quiso llevarse nuestras maletas porque entendíamos lo que pretendía hacer con ellas o cuando hicieron amago de querernos quitar los teléfonos móviles. Pero hay dos sentimientos que a mí me quedarán. Primero, el de lástima que me daban nuestros carceleros, los que nos mantenían retenidos, porque no paraban de pedirnos disculpas. Eran gente uniformada avergonzada de lo que estaban haciendo. El segundo es el que vivimos cuando entramos en el avión expulsados: todo el avión se puso de pie a aplaudirnos. Y el pasaje del avión estaba compuesto en un 90% por venezolanos.

-¿Les dio tiempo a llamar a Juan Guaidó?

-Nos dio tiempo a hablar con Guaidó y con los miembros de la Asamblea Nacional venezolana que nos habían invitado, y con todos los amigos de Venezuela. A todos les explicamos la situación en la que nos encontrábamos. En esta situación se produce una paradoja, y es que quien nos ha invitado a visitar Venezuela ha sido el presidente legítimo del país al que reconoce España y el que nos ha impedido estar ha sido el presidente ilegítimo del país, aquel que está usurpando el poder y que mantiene secuestrado al país. Es como si nos hubiera invitado el presidente de un país y un bandido con una pistola nos hubiera impedido llegar a visitarle.

-¿Qué les dijo el presidente legítimo?

-Que lo siente mucho y que está deseando que muy pronto llegue el día en el que nos reciba con un abrazo una Venezuela libre.