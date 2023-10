Guerra entre Israel y Hamás, en directo: muertos, heridos y última hora de los bombardeos en la Franja de Gaza

Es la pregunta del día. Con todo, la contención y la mesura es importante en este conflicto. Así, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, descartó este miércoles pronunciarse sobre la autoría del ataque contra el hospital de la Franja, "sin tener toda la información".

"No lo sé y no puedo decir nada sobre algo que no conozco. Esto es muy sensible. No puedo atribuir un acto sin tener todo el conocimiento y en este momento no lo tengo. Parece que el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden puede tener más información que yo y aún así no está seguro", dijo Borrell a la salida de un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en Oriente Medio, en declaraciones recogidas por EFE.