Guerra de Israel contra Hizbulá y Hamás, en directo: última hora del ataque en el Líbano y Gaza

Israel no puede atacar a miembros del movimiento islamista Hizbulá que no estén participando activamente en los combates y al hacerlo está violando las normas internacionales sobre la conducción de la guerra, dijo este martes el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas. Además, el envío de mensajes de texto por teléfono a la población del Líbano para que se aleje de lugares donde Hizbulá supuestamente esconde armamento no exime a las fuerzas armadas israelíes "de su obligación de proteger a los civiles, que está por encima de todo", dijo la portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, a la prensa internacional.