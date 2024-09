Psicosis tecnológica: Hizbulá sospecha que Israel controla sus móviles a través de QR lanzados desde el aire

La rocambolesca operación israelí contra los aparatos de walkie-talkie y los "busca" de los miembros de Hizbulá, propia de una película de espías, ha supuesto un golpe en toda la línea de flotación en la milicia libanesa, que no solo ha perdido a algunos de sus militantes (y de paso a un buen puñado de libaneses que no forman parte de la organización), sino que ha perdido al menos por el momento la capacidad de coordinarse al no tener forma de comunicarse entre sí.

Después de reconocer que ha acusado el golpe, Hizbulá intenta encontrar una explicación para entender cómo es posible que Israel haya abierto semejante vía en su sistema de seguridad interno. Por ello, mira con lupa cualquier grieta por la que puede colarse el sabotaje tecnológico del enemigo. Y eso incluye un simple código QR.

Este martes, el grupo terrorista ha advertido a los residentes en el valle de la Becá, en el este de Líbano, del peligro de escanear unos códigos QR que se encuentran en panfletos lanzados en la zona por Israel ante la sospecha de que suponen "un gran peligro" para su seguridad.

"El enemigo sionista está lanzando panfletos con un código QR en el valle de la Becá y podría lanzarlos en otras zonas", ha dicho el grupo. "Por favor, no lo abran o lo hagan circular", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá y recoge la agencia Europa Press.

"Deben destruirlo inmediatamente, ya que es muy peligroso y retira toda la información que tengan (en el teléfono móvil)", ha manifestado, antes de reiterar que este código "es dañino para su seguridad", sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora al respecto.

El problema para los responsables de Hizbulá es que no pueden controlar cuántos de estos panfletos están circulando ni los lugares por los que están circulando.

La advertencia se produce en medio de un recrudecimiento de los ataques israelíes que no tiene precedentes en casi dos décadas, y que de momento no parece concluir. Este mismo martes han proseguido los bombardeos en el este y en el sur del país por parte de Israel, que busca acabar con los máximos responsables de la milicia.