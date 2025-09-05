Hallan sin vida a una mujer que desapareció de su tumbona en Grecia: su cuerpo apareció a 40 km, mutilado y en el mar

El hallazgo del cuerpo de Michele Bourda, ciudadana británica de 59 años, ha sacudido a la comunidad local y generado una oleada de interrogantes sobre la investigación inicial. La mujer desapareció mientras descansaba en una tumbona en una playa griega, y su cuerpo fue localizado días después en la isla privada de Fidonisi, a unos 40 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez.

Su esposo, Chris Bourda, confirmó el hallazgo y denunció públicamente la lentitud de la respuesta policial. Según su testimonio, las autoridades tardaron aproximadamente dos horas en acudir al lugar tras la denuncia de desaparición, un retraso que, según él, pudo haber sido crucial en el desenlace del caso. Las pertenencias de Michele permanecían intactas en la tumbona, lo que aumentó la preocupación desde el primer momento.

El cuerpo fue encontrado en condiciones estremecedoras: medio desnudo, sin cabeza y parcialmente devorado por peces. Aunque la identificación oficial está pendiente de confirmación forense, las autoridades aseguran que el bañador hallado junto al cadáver coincide con el que llevaba la mujer al momento de su desaparición.

Chris Bourda también reveló que su esposa padecía episodios de depresión y ansiedad, información que, según él, no fue debidamente considerada por los agentes en las primeras horas de búsqueda. La familia ha presentado quejas formales ante las autoridades competentes, exigiendo una investigación exhaustiva sobre la gestión del caso y las circunstancias que rodearon la muerte de Michele.

La investigación continúa abierta, bajo protocolos forenses y judicial