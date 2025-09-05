Una cajera ayuda a sus padres a robar en el súper: les cobra solo 20 euros por una compra de 150 y acaban los tres denunciados

Un caso de fraude comercial ha sacudido el municipio de Poviglio, en la región italiana de Reggio Emilia, tras descubrirse que una cajera de 26 años manipuló el sistema de cobro para que sus padres pagaran solo 20 euros por una compra valorada en 150. El engaño fue detectado por los responsables del supermercado, que alertaron de inmediato a las autoridades.

La joven, empleada del establecimiento, anuló u omitió decenas de artículos mientras sus padres, de 53 y 64 años, llenaban el carrito con más de ochenta productos. El objetivo era claro: aprovechar su posición laboral para facilitar una compra fraudulenta.

El encargado del local solicitó la intervención policial antes de que la pareja abandonara el supermercado. Los Carabineros de Poviglio acudieron al lugar y documentaron el incidente, que ha sido remitido a la Fiscalía como un presunto intento de hurto agravado.

Las consecuencias legales recaen tanto sobre la cajera como sobre sus padres, considerados cómplices en la operación. Aunque no se han revelado declaraciones oficiales de los implicados, el caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos internos y la ética profesional en el comercio minorista.

Este tipo de fraude no es aislado. En otras localidades italianas como Santa Maria Capua Vetere y Pésaro se han registrado casos similares, donde empleados colaboran con clientes para evitar el pago total de la mercancía. Las autoridades han intensificado los controles, revisando tickets y reforzando la vigilancia en puntos de venta.