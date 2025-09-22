Hamás ofrece a Trump liberar la mitad de los rehenes a cambio de que grantice 60 días de tregua

Hamás ha redactado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que pide al comandante en jefe estadounidense que garantice un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación inmediata de la mitad de los rehenes detenidos en Gaza.

Según ha podido saber Fox News de un alto funcionario de la administración Trump y de una segunda fuente directamente involucrada en las negociaciones, la carta será entregada a Trump esta semana, coincidiendo con la ola de reconocimientos de Palestina como Estado y la trascendental conferencia especial sobre Gaza que se va a celebrar en Naciones Unidas.

La Administración Trump, sin embargo, ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás como paso previo para impulsar un alto el fuego.

Actualmente hay 48 personas retenidas en Gaza por la milicia. Desde que comenzó la ofensiva en respuesta al ataque de Hamás se han intentado llevar a cabo varios acuerdos de alto el fuego para dejar avanzar las negociaciones a cambio de liberar prisioneros por ambos bandos. Sin embargo, la mayoría de las veces han sido violados por Israel, informa Efe.

El último pacto fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto. Entonces, se liberaba a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí provocada por la hambruna que está causando Israel con el bloqueo.

En cambio, Tel Aviv ignoró la propuesta y siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza. Este domingo el Ejército israelí confirmó que sus tanques ya están entrando en la ciudad con el objetivo de desplazar de allí a su millón de habitantes.

Unas 550.000 personas han huido desde que las fuerzas armadas israelís recrudecieron sus ataques a mediados de agosto.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza. Ya hay más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que el número de muertos en Gaza podría ser diez veces mayor de acuerdo a varias fuentes.

"Deberíamos empezar a pensar en 680.000 porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza", dijo en una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada.