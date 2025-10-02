Un hombre condenado tras violar repetidamente una orden de alejamiento hacia una mujer a la que llamaba “mamá”

El Tribunal de Caernarfon ha condenado a Michael Jones, de 32 años, a quince meses de prisión por violar de forma reiterada una orden de alejamiento que le impedía contactar con una mujer de 60 años. La historia, que ha captado la atención pública por su carácter insólito, revela una relación marcada por encuentros clandestinos y una dinámica emocional que el acusado describía como de tipo “madre e hijo”.

Durante el proceso judicial, la fiscal Amy Edwards expuso una serie de episodios que incluyeron contactos íntimos en lugares apartados y un supuesto amamantamiento de diez minutos, todo ello en flagrante incumplimiento de la prohibición legal. La relación comenzó de forma aparentemente casual cuando la mujer ofreció agua a Jones en un carril bici, pero evolucionó hacia una conexión obsesiva alimentada por mensajes en redes sociales y encuentros nocturnos en parques de Caernarfon.

La víctima declaró ante el tribunal que temía por su seguridad, afirmando: “Sé que está obsesionado conmigo. Sé por experiencia que la obsesión es peligrosa”. Su testimonio reflejó el impacto psicológico de la situación, que la llevó incluso a abandonar temporalmente su residencia por miedo. Por su parte, la defensa, encabezada por Dafydd Roberts, argumentó que Jones sufría problemas de apego y que actualmente mantenía una nueva relación sentimental.

La jueza Nicola Jones reconoció que la mujer había mostrado cierta complicidad en los primeros contactos, pero subrayó que el acusado vulneró de forma sistemática la orden judicial. La sentencia incluye una pena de prisión efectiva, la activación de una condena suspendida previa y la ampliación de la orden de alejamiento hasta el año 2030.