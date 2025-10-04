Detienen en Tailandia a un ciudadano portugués acusado de estafar más de 500 millones de euros

Las autoridades tailandesas han arrestado en Bangkok a un ciudadano portugués de 39 años buscado activamente por varios países por su presunta participación en una compleja trama delictiva.

El individuo, natural de Lisboa, está acusado de cometer fraudes con criptomonedas y tarjetas de crédito por un valor total que supera los 500 millones de euros.

La detención fue posible gracias a una denuncia realizada por un periodista portugués que se encontraba de vacaciones en el país asiático. Según informa el medio tailandés Khaosodenglish, el informador luso reconoció al presunto estafador y alertó inmediatamente a las autoridades locales, desencadenando un operativo policial de considerable envergadura.

Operativo de captura en un centro comercial

Una vez recibida la alerta, más de una decena de efectivos del Departamento de Inmigración tailandés se desplazaron hasta un exclusivo centro comercial de Bangkok donde suponían que se encontraba el fugitivo. Los agentes realizaron un registro minucioso durante cinco horas hasta que localizaron al detenido mientras hablaba por teléfono con "una expresión tensa", según describen fuentes oficiales.

La confirmación de la identidad del sospechoso se realizó mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial y la consulta de bases de datos biométricos. La investigación reveló que el portugués había entrado por primera vez en Tailandia en 2023 utilizando un visado de turista, momento en el que presuntamente comenzó a cometer delitos de fraude con criptomonedas en la capital tailandesa.

Aunque se emitió una orden de arresto internacional, el individuo logró evadirse viajando al sur del país y desapareciendo de los registros de inmigración durante casi dos años al no renovar su visado. Los datos de Interpol consultados por las autoridades tailandesas confirman que los presuntos delitos se cometieron en múltiples jurisdicciones, incluyendo Portugal, varios países europeos, Filipinas y Tailandia, empleando métodos como estafas de inversión en criptomonedas, fraude con tarjetas de crédito y falsificación de pasaportes.

La evidencia financiera recuperada, particularmente los extractos de sus cuentas bancarias en Suiza, demostraron movimientos por valor de más de 500 millones de euros. El detenido será deportado a Portugal en los próximos días para enfrentarse a la justicia de su país de origen.