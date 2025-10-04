Pánico en un espectáculo de drones en China: se convirtió en una lluvia de fuego

Lo que debía ser un evento festivo se convirtió en una escena de pánico en la ciudad china de Liuyang. Durante un espectáculo nocturno con drones, parte de los aparatos perdió el control y comenzó a desprender chispas ardientes, que cayeron directamente sobre los asistentes.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo la coreografía aérea se transformó de repente en una auténtica “lluvia de fuego”, provocando carreras y gritos entre el público que trataba de ponerse a salvo. Testigos aseguraron que varias personas sufrieron quemaduras leves, aunque las autoridades locales no han confirmado oficialmente el número de heridos.

El espectáculo formaba parte de las celebraciones del Día Nacional de China, el 1 de octubre, una fecha señalada en la que suelen organizarse eventos multitudinarios en todo el país. El uso de drones en estas ocasiones se ha convertido en un símbolo de modernidad y despliegue tecnológico, pero este accidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de este tipo de demostraciones.

Según el medio francés Le Figaro, la investigación preliminar apunta a un fallo técnico en el sistema de control, lo que habría provocado la caída en cascada de varios drones. Las autoridades locales anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.

Liuyang, reconocida mundialmente como la capital de los fuegos artificiales, afronta ahora un desafío. La ciudad, responsable de aproximadamente el 60% de la producción mundial de pirotecnia, ve cuestionada su reputación de excelencia técnica tras este incidente. Por ahora, el gobierno municipal ha suspendido futuros espectáculos de drones hasta que se complete la investigación y se garantice que no volverán a repetirse situaciones de riesgo similares.