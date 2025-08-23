Un niño de 18 meses en estado grave tras caer de un vehículo en marcha en Viterbo, Italia

Un niño de un año y medio sufrió un grave accidente al caer de un vehículo en marcha cerca de Viterbo, Italia. El incidente se produjo durante un viaje familiar cuando el hermano mayor, de tres años, desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta trasera, provocando la caída del pequeño sobre el asfalto.

La madre, tras percatarse de la situación, detuvo inmediatamente el automóvil y recogió a su hijo herido, trasladándolo de urgencia al hospital Santa Rosa de la localidad. Los facultativos, tras evaluar la gravedad de las lesiones, determinaron su traslado en transporte aéreo medicalizado al Policlínico Gemelli de Roma.

Investigación del accidente

La policía de Viterbo ha iniciado una investigación sobre el suceso, descartando hasta el momento cualquier indicio de responsabilidad criminal. Las autoridades lo han clasificado como un incidente desafortunado derivado de la manipulación accidental de los elementos de seguridad del vehículo por parte del niño mayor.

La policía continúa recabando testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias del incidente. Mientras tanto, el hospital no ha proporcionado ninguna declaración directa, aunque algunas fuentes médicas han señalado que el pronóstico es delicado. El menor permanece en estado crítico, ingresado en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario romano, bajo observación permanente. Los médicos advierten que su evolución en las próximas horas será decisiva para determinar su recuperación