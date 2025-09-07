Iba a reencontrarse con su madre tras cinco años… y murió de camino en un accidente provocado por su padre drogado

La historia de Ryan-Liam Morgan conmueve al Reino Unido y al mundo entero. A sus 14 años, estaba a punto de reencontrarse con su madre, Kim Morgan, tras cinco años de separación. Pero el viaje que debía ser un momento de esperanza se convirtió en una pesadilla irreversible.

El 20 de abril, Ryan viajaba en coche con su padre, Daniel Burba, quien había perdido la custodia años atrás. Durante el trayecto, Burba sufrió un desvanecimiento al volante. El adolescente intentó desesperadamente tomar el control del vehículo, pero el impacto fue inevitable. Ryan murió en el acto.

Burba conducía bajo los efectos de la cocaína, sin licencia ni seguro. El reencuentro que tanto había esperado Ryan nunca llegó. Su madre, devastada, declaró: “Ryan debió estar aterrorizado, tratando de salvar sus vidas. No puedo dejar de pensar en ese momento”.

Ryan vivía con su padre desde los cuatro años. Las visitas con su madre se interrumpieron en 2020, durante el confinamiento. Un juez había ordenado recientemente la revinculación entre madre e hijo, y el viaje era el primer paso hacia ese reencuentro. La tragedia truncó ese proceso de reconciliación.

Tras la pérdida de su hijo, Kim Morgan ha iniciado una cruzada legal. Ha impulsado la llamada “Ley de Ryan”, una propuesta para endurecer las sanciones contra quienes conducen bajo los efectos de sustancias