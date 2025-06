El inesperado gesto de Trump que dejó sin palabras a JD Vance: "Pulsó el botón rojo y dijo 'nuclear'"

En los últimos años, el panorama internacional se ha visto sacudido por una sucesión de conflictos que han reconfigurado el equilibrio geopolítico global. La guerra en Ucrania, el recrudecimiento de la violencia en Gaza o el aumento de las tensiones entre India y Pakistán han alimentado el temor a un conflicto de mayor escala, con el riesgo añadido de que entren en juego armas nucleares.

Este temor se ha intensificado recientemente tras la decisión de Estados Unidos de unirse a la ofensiva israelí con bombardeos sobre al menos tres instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Según justifican tanto Washington como Tel Aviv, se trató de una acción preventiva destinada a impedir que Teherán alcance la capacidad de fabricar un arma nuclear, algo que ha elevado aún más la tensión en Oriente Medio.

En este contexto de incertidumbre global, ha cobrado fuerza en redes sociales una intervención del actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la que relata una tensa anécdota relacionada con el presidente estadounidense y el famoso "botón rojo".

"No está yendo bien"

Durante un acto del Partido Republicano celebrado en Ohio, Vance recordó un episodio vivido junto al presidente en el Despacho Oval. Según relató, ambos llevaban alrededor de diez días trabajando intensamente desde la Casa Blanca cuando, en el transcurso de una llamada telefónica con un líder extranjero -cuya identidad no ha querido desvelar-, se produjo un momento desconcertante: "El presidente estaba hablando con este líder extranjero, y de repente me mira, silencia la llamada, y dice 'esto no está yendo bien'. Entonces pulsa un botón rojo", relató Vance ante una audiencia expectante.

Desconcertado, Vance admite que se quedó paralizado, temiendo lo peor. "Le pregunté: ¿Qué acaba de pasar?", cuenta. A lo que el presidente respondió con una sola palabra: "Nuclear". La tensión se apoderó de la oficina, hasta que dos minutos después entró una persona con una Coca-Cola Light. "Entonces (Trump) me mira y dice: "No era nuclear. Solo es el botón de la Coca-Cola Light", concluyó, provocando una carcajada general del público como se puede ver en el vídeo.

El botón rojo

Durante su primer mandato, Donald Trump mandó instalar un botón rojo en el escritorio del Despacho Oval. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no estaba vinculado al arsenal nuclear. Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, el botón fue retirado temporalmente, pero según medios estadounidenses, ha sido reinstalado durante el actual segundo mandato de Trump como parte de los cambios personales que el expresidente ha solicitado para configurar su entorno de trabajo.