"Israel no entra en Gaza para quedarse, se puede controlar perfectamente desde fuera"

¿Está preparado el Ejército israelí para hacer una guerra subterránea dentro de Gaza? ¿Se puede convertir en un Vietnam para Israel?

No creo. Israel no entra en Gaza para quedarse. Vietnam era otro mundo para los americanos. Gaza para Israel esta en la puerta de casa. Se puede perfectamente controlar desde fuera. Lo que no se hizo hasta ahora a pesar de que se acuso a Israel de hacerlo, se tendrá que hacer de manera sofisticada una vez que Hamás sea derrotada o semi- derrotada. Me refiero a que se tendrá que aplicar con mas fuerza el modelo anterior. Todos dicen que nunca se debe volver al modelo fracasado. Puede ser, el problema es que no hay otro modelo factible para Gaza. La síntesis de lo que tiene que ser es: nada de armas en la Franja de Gaza, e inversión masiva en infraestructura en educación y en Estado del bienestar. La idea que no funcionó, puede funcionar ahora. Está claro que existe un resentimiento grande por la destrucción de Gaza. Pero por el otro lado la pregunta es: ¿quien quiere volver a otra escalada de estas características?. Putin lo hizo en Grozni y le hizo entender a los chechenios de que lado debían estar. Nadie me va a convencer que eso es bueno. No lo es. Pero es que estamos en un mundo en el cual lo que lo que hay que hacer, va entre lo malo y lo peor. Lo peor definitivamente es Gaza dominada por Hamás y la Yihad Islámica. Eso no va a volver a ocurrir. Lo único que puedo decir por ahora es que para Israel no hay otra opción. Respecto a lo de la batalla subterránea y si El ejercito esta preparado o no, es una pregunta a la que no puedo dar una respuesta. Hay voces en un sentido y en otro. Tentativamente yo preferiría de que el Ejército haga acciones puntuales sin hacer una entrada masiva. Pero no soy un experto militar.

¿Cree que Hizbulá acabará entrando en una guerra abierta contra Israel?

Puede ocurrir en el momento en el que sea evidente que Hamás está al borde de ser derrotada. Es posible que no le quede más remedio dada la presión que ejerce Irán. Si cae Hamás una importante ficha del esquema regional iraní cae por la borda. Si se desmantela a Hamás es muy probable que Arabia Saudí después de criticar a Israel y llorar por los palestinos, gire hacia lo lógico: la normalización de relaciones con Israel bajo la cobertura americana. Eso desubica a Irán completamente. Por otro lado, Estados Unidos ya lo dijo con claridad que, si Hizbulá abre otro frente, apoyará a Israel y no solo con ayuda logística. La pregunta es si Irán está preparado para esta escalada. El final de ese encuentro será casi apocalíptico. Israel sufrirá muchísimo sin duda, y Líbano muchísimo más. No sé si esta confrontación terminará con Hizbulá, en el Líbano pero sin dudas la estrategia iraní de arrinconar a Israel se verá tremendamente afectada.

¿Hay fuertes divisiones entre el gobierno de Netanyahu y el Ejército sobre cómo y cuándo invadir Gaza?

No sé si fuertes divisiones, pero si hay divisiones. El Ejército se tiene fe en su incursión en Gaza. Netanyahu siempre fue más cauteloso en todo. Esta en conexión directa con Biden que le pide demorar la decisión, y casi seguro que Netanyahu va a aceptar lo que Biden le pida. También el peligro que se cierne contra los rehenes en manos del Hamás condiciona la operación terrestre, y da más pie a iniciar negociaciones. No creo que sean negociaciones sobre cese de fuego, más bien sobre entrada de ayuda humanitaria y liberación de alguna cuota de rehenes. También hay voces de expertos militares que hablan de la conveniencia de no entrar en una batalla dentro de los túneles de Hamás. Recomiendan seguir bombardeando y con el tiempo cortar suministros de gas y nafta. Sin ninguna duda una situación muy complicada.

¿Cree que en Europa y en Occidente en general existe una visión «amable» hacia Hamás y por qué? ¿Existe antisemitismo en la izquierda europea?

La izquierda postcolonialista en Europa y en Estados Unidos tiene «justificaciones» para Hamás. Lo relacionan con el colonialismo israelí. Entienden que hay un racismo estructural, y que todo intento de liberación del colonialismo occidental admite violencia extrema. Israel es el caso que los saca más de quicio porque según ellos Israel es colonialista y a pesar de ello es aceptado por el concierto de la democracias occidentales que le dan su apoyo. Sin quererlo se transforman en antisemitas. Y no porque tengan algunos argumentos razonables sobre la política de Israel. Esas criticas contra Israel y sus políticas en la Cisjordania las comparten muchos israelíes. Muchísimos israelíes luchan contra la política de colonización en la Cisjordania desde una posición sionista. Es esa posición del Israel pacifista, la que el Hamás destruyó en la década de 1990 con sus atentados indiscriminados. Pero la izquierda postcolonialista no se molesta en lo más mínimo sobre lo que hizo Hamás, y tampoco ve la violación absoluta de derechos humanos en Gaza producto del Hamás. No ve violación de derechos humanos en ningún lado fuera de Israel, y Estados Unidos. La violación de derechos humanos que lleva a cabo Hamás diariamente no tiene nada que ver con Israel. La violación de derechos humanos que se da, al usar a la población palestina como escudos humanos, no se denuncia por parte de la izquierda postcolonial. Hamás pasó de ser un brazo de los Hermanos Musulmanes, y de tener una función social importante en su creación a ser un brazo de la Yihad Islámica. Se da aquí una unión casi imposible entre los Hermanos Musulmanes suníes con el Islam chií, en una lucha común primero contra Israel, y luego contra el liberalismo. Esto para la izquierda postcolonial no solo le importa poco sino que no está de acuerdo. La vieja izquierda marxista, jamás aceptaría esta versión de la nueva izquierda. Tampoco movimientos de liberación nacional de los 70 inclusive los mas duros, jamás aceptarían ser comparados con el Hamás o la Yihad Islámica. Hasta Franz Fannon se hubiese avergonzado de la acción del Hamás.

Lo más parecido a la izquierda postcolonialista de hoy es la derecha postcolonialista que tiene sus raíces en el tradicionalismo de Rene Guenon que abrazó al Islam, Julius Evola un fascista extravagante que también veía en el Islam una religión de resistencia contra el liberalismo globalizante. También el ruso Alexander Dugin hoy día está en esa tendencia de ver al Islam como parte de la resistencia del "nuevo fascismo" contra el colonialismo occidental. El colonialismo occidental para la derecha postcolonial es la globalización del régimen de derechos humanos, la homogenizacion liberal. Están a favor del mundo multipolar como lo quería Carl Schmitt en donde Rusia China e Irán tengan sus hegemonías regionales. No son muy diferente a la izquierda postcolonialista.

Y esas convergencias tienen también bases históricas. Los nacional-socialistas del pasado durante la época del fascismo venían tanto de la derecha como de la izquierda. No todos querían ver campos de concentración con judíos gaseados. Pero indirectamente contribuyeron a ello. Hoy no va a pasar nada de eso, porque Israel es una potencia nuclear. Pero igual el problema de "entender" al yihadismo e indirectamente "entender", (por supuesto que la disculpa es, entendemos pero no apoyamos) a la resistencia a Occidente que promueven el eje Irán-Hizbulá-Hamás contra el Israel colonialista y contra Estados Unidos, contribuye a un conflicto que se transforma de local a global y de magnitudes apocalípticas. El problema como lo veo yo de cualquier forma es más bien moral.

Asimismo, el problema de Gaza, el de la "gran cárcel al aire libre" con la que se acusa a Israel, no tiene nada que ver con Israel. El soberano de la franja de Gaza es Hamás y en el 2006 cuando Israel se va de Gaza podían tener la opción de transformar Gaza en Singapur. Incluso con la ayuda de Israel. No por humanismo israelí, pero si por interés. A Israel tanto el Israel de derechas como el de izquierda quería ver una Gaza próspera, pero obviamente sin armas dirigidas contra ellos. Hamás hizo precisamente lo contrario. La famosa cárcel al aire libre, si hubiese sido cárcel no hubiese pasado lo que sucedió el 7 de octubre. "Free Palestine" es importante hoy más que nunca. Lo primero es liberar a Gaza de su verdadera opresión que es Hamás. Eso la izquierda postcolonial y hoy casi antisemita no lo entiende ni lo exige obviamente, lo que la cierne en una debacle moral. Una vez eliminado Hamás se puede retomar las discusiones fracasadas pero no acabadas entre Israel y Palestina. Sin Hamás y con la posibilidad real de cambio de gobierno en Israel, pueden resurgir las esperanzas.