¿Qué es la Yihad Islámica, el grupo terrorista al que acusa Israel de estar detrás de la matanza del hospital de Al Ahli?

El nombre de la Yihad Islámica Palestina ha resurgido después de la matanza en el hospital Ahli Arab de la ciudad de Gaza, en el que murieron al menos a 200 personas. Hamás, que controla la Franja de Gaza, culpa a Israel, pero el Tashal ha asegurado que un cohete fallido de la Yihad Islámica está detrás de la tragedia.

La pregunta que ha surgido tras esta matanza es ¿qué es esta organización, designada como grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel? ¿Y qué relación tiene con Hamás? La Yihad Islámica Palestina se fundó en El Cairo (Egipto) entre 1979 y 1981. Sus fundadores, Fathi Shaqaqi y Abd Al Aziz Awda, eran estudiantes palestinos y miembros de los Hermanos Musulmanes egipcia. Rompieron con los Hermanos Musulmanes al considerar que eran demasiado moderados y no estaban suficientemente comprometidos con la causa palestina.

Dirigido en la actualidad por Ziyad Al Nakhalah, la Yihad Islámica se distingue ante todo de Hamás y Al Fatah por su hibridez ideológica. "Es un movimiento islamonacionalista de origen suní, originario de los Hermanos Musulmanes, con una marca que ahora está muy iranizada", explica al periódico francés "Le Figaro" David Rigoulet-Roze, investigador asociado en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris), especializado en Oriente Próximo. Sus fundadores han hecho suyos "los ideales revolucionarios y teocráticos chiíes adoptados durante la revolución iraní de 1979, que instauró un régimen islámico", según analiza el Council on Foreign Relations. De ahí esa mezcla entre la corriente suní y la chií.

A pesar de ser un movimiento suní originario de los Hermanos Musulmanes el principal aliado del grupo terrorista -ideológica, política y financieramente- es Irán, la principal potencia chií que rivaliza con Arabía Saudí, suní, por la hegemonía de Oriente Medio. En Líbano, donde se establecieron en los años ochenta, los dirigentes de la Yihad Islámica Palestina recibieron entrenamiento de Hizboulá, movimiento chií proiraní. Los miembros de la Yihad Islámica también pueden contar con Siria, donde se encuentra su cuartel general desde 1989.

Sin embargo, aunque financiada por el gigante iraní, la potencia de acción de la Yihad Islámica Palestina es menor que la de Hamás. La Yihad Islámica afirma contar con más de 8.000 soldados -frente a los 20.000 combatientes estimados de las brigadas de Al-Qasam de Hamás-, "Le Figaro" estima que es muy difícil cuantificar sus capacidades y efectivos.

Tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina comparten su objetivo militar de borrar a Israel del mapa. La Yihad Islámica no reconoce la existencia del Estado judío y rechaza de facto los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre la Autoridad Palestina y el Estado hebreo. Pero las estrategias de ambas organizaciones terroristas difieren. Esta organización radical persigue la creación de un régimen teocrático que se extendería por "toda la Palestina histórica", tal y como estuvo bajo el mandato británico hasta 1948 y sostiene que este objetivo sólo puede lograrse por la fuerza de las armas.

A diferencia de Hamás, que administra en solitario la Franja de Gaza desde 2007, la Yihad Islámica Palestina no participa en procesos democráticos, no tiene ambiciones de gobierno y no recurre a la diplomacia en ninguna fase del conflicto. En 2006, por ejemplo, la Yihad Islámica criticó a Hamás por participar en las elecciones legislativas palestinas. La Yihad Islámica cree que Israel solo puede ser derrotada por la fuerza de las armas.

En 1992 crearon su brazo armado, las brigadas Al Quds, con las que la Yihad Islámica ha perpetrado atentados suicidas contra civiles y soldados. En algunas ocasiones han realizado atentados combinados con Hamás. En 2011, las Brigadas AlQuds y las Brigadas Al Qasam -el brazo armado de Hamás que lanzó la ofensiva contra el Estado judío a principios de septiembre- bombardearon conjuntamente el asentamiento de Ofakim, en el sur de Israel.

Tradicionalmente se ha considerado más radicales si cabe a la Yihad Islámica que a Hamás aunque tras el asalto sin precedentes y gran escala contra las poblaciones israelíes del sur, el Gobierno hebreo ha llegado a la conclusión que Hamás ha evolucionado hacia su peor versión, más bárbara y atroz. De ahí, su convicción de terminar con el liderazgo militar y político de esta organización terrorista.