Israel tendría pocas opciones de ganar una guerra contra Hizbulá, sostiene un informe de la inteligencia militar de EEUU

Mientras sigue aumentando la tensión en Oriente Medio y la amenaza de una guerra regional con varios frente abiertos parece cada vez más una posibilidad real, comienzan a surgir dudas sobre el músculo militar de Israel. Así lo sugiere un informe confidencial de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA), que asegura que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estarían demasiado presionadas luchando en dos frentes a la vez (en Gaza y en Líbano). La conclusión principal de este documento revelado por el diario The Washington Post considera poco probable que Israel gane una guerra contra la milicia chií libanesa Hizbulá si finalmente decide abrir un nuevo frente en su frontera norte.

Hizbulá está considerada la milicia mejor armada del mundo y goza de respaldo en el mundo árabe al haberse convertido en un sólido apoyo de la causa palestina. Israel cree que esta milicia cuenta con 25.000 combatientes a tiempo completo y unos 20.000 militantes en unidades de reserva. Posee, además, aviones no tripulados de ataque, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de transporte de tropas e incluso tanques. También se cree que dispone del misil tierra-mar Yakhont con el que puede amenazar a los buques de la Armada israelí. El arsenal de Hizbulá suma "más misiles que muchos ejércitos europeos", sostiene un informe de Israel. Se cree que el grupo posee entre 100.000 y 150.000 proyectiles, la mayoría de ellos de corto alcance. En un hipotético conflicto, el grupo chií tendría la capacidad de disparar más de 1.000 misiles al día.

Entrar en combate directo y abierto contra esta organización pondría al límite al Ejército israel, cuyos pilotos de aviación se verían obligados a enfrentar misiones mucho más peligrosas al encarar las poderosas defensas aéreas de Hizbulá, advierte el informe de la DIA. Pero es una opción cada día más factible ya que Hizbulá lleva disparando cohetes contra Israel desde el 8 de octubre, un día después del brutal ataque de Hamás contra comunidades judías junto a la frontera con Gaza.

Este fin de semana, Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia militar de las FDI, ha asegurado que las fuerzas armadas hebreas se están preparando para un conflicto más amplio con Hizbulá, que cuenta con el respaldo de Irán. No importa que el poderoso jefe de la organización chií, Hasan Nasrala, haya dicho no quiere otra guerra. Según Yadlin, Hizbulá no quiere un conflicto armado con Israel dada la fragilidad del Líbano. "Hizbulá se preocupa por el Líbano; no quieren que lo que está sucediendo en Gaza suceda en Beirut, no quieren ser vistos como los que destruyeron el Líbano", dijo el ex espía. "Dicho esto, tenemos que tener cuidado: no tenemos la inteligencia para leer los pensamientos de Nasrala. El comando norte de las FDI no basa sus actividades y despliegue en el supuesto de que Nasrala no quiere una guerra".

El inquietante pronóstico de Blinken

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, volverá este lunes a Israel para intentar frenar la guerra con la milicia de Líbano que nadie quiere. Este domingo, abordó con las autoridades de Jordania y Catar las formulas para evitar una expansión regional del conflicto y sus repercusiones, que consideró "una cuestión de preocupación mundial". Esta es la cuarta gira de Blinken en Oriente Medio desde el inicio de las hostilidades y, si bien las primeras tres puso el foco en la defensa de la campaña militar de Israel y en la necesidad de aumentar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, en esta última el discurso se ha centrado en las posibles repercusiones de un conflicto que está lejos de llegar a su fin. "Este es un conflicto que fácilmente podría metastatizarse, causando aún más inseguridad y sufrimiento. Desde el primer día, nos hemos concentrado intensamente en trabajar para evitar que el conflicto se propague", dijo Blinken en rueda de prensa desde Doha junto a su homólogo catarí, Mohamed bin Abderrahman.