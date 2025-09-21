Una joven italiana desaparecida, encontrada gracias a un vídeo en internet: se había fugado con su novio

Sofía Napolitano, una joven de 20 años residente en Turín, protagonizó un episodio que desbordó las expectativas familiares y mediáticas. Tras permanecer varios días sin contacto con su entorno, su desaparición generó una movilización social inmediata, amplificada por medios de comunicación y redes digitales.

La madre de Sofía, desesperada, impulsó una campaña pública para localizarla, temiendo que su hija fuera víctima de violencia o secuestro. El caso se volvió viral, con miles de personas compartiendo su imagen y datos. Pero el giro llegó cuando la propia Sofía publicó un video en redes sociales, asegurando que estaba bien y que se había fugado voluntariamente con su pareja.

Su reaparición desató una ola de reacciones encontradas. Mientras algunos celebraron que estuviera sana y salva, otros criticaron duramente su decisión, acusándola de irresponsabilidad y de causar dolor innecesario a su familia. El contexto no ayudó: en lo que va de año, el Observatorio Nacional de Feminicidios ha registrado 5.854 mujeres desaparecidas y 64 feminicidios en Italia, lo que hizo que su caso se interpretara inicialmente como parte de una estadística trágica.

Sofía, sin embargo, defendió su decisión con firmeza. “Tengo veinte años, sé lo que hago. Puede que no sea fácil de entender para todos, pero no fue una decisión imprudente”, declaró en su mensaje. Sus palabras reflejan un conflicto generacional cada vez más visible: el choque entre la autonomía juvenil y las expectativas familiares.