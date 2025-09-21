Una monja, acusada de robar 13 kilos en oro, joyas y ofrendas de una iglesia en Nápoles

La Fiscalía de Benevento, en la región italiana de Campania, ha concluido las investigaciones contra Sor Bernadette, una religiosa indonesia de 45 años que fue madre superiora de la Congregación del Espíritu Santo. La acusación sostiene que sustrajo joyas, exvotos (ofrendas) y alrededor de 13 kilos de oro del tesoro de la Curia de Ariano Irpino, en la provincia de Avellino, al noreste de Nápoles.

La monja se encuentra bajo arresto domiciliario en Roma, mientras la Justicia examina un caso que también incluye el robo de una reliquia de San Nicolás y la presunta transferencia de fondos a cuentas en el extranjero. Según las investigaciones, parte del material votivo habría sido fundido y comercializado, mientras que otras joyas fueron localizadas en distintos lugares vinculados a la acusada.

Los peritos han valorado los bienes recuperados en unos 80.000 euros, aunque los investigadores calculan que el valor total de lo sustraído podría rondar el millón de euros. La hipótesis fiscal apunta a que la religiosa utilizó su acceso interno para entrar incluso en una cámara blindada de la curia y retirar objetos de alto valor simbólico y económico.

La investigación comenzó tras la denuncia del obispo Sergio Melillo, que detectó la desaparición de ofrendas de oro dejadas por los fieles en varias parroquias. En una de ellas se produjo una protesta pública por la desaparición del oro del manto de la Virgen de las Nieves, lo que dio mayor visibilidad al caso.

Los fiscales mantienen la sospecha de que la monja pudo contar con la colaboración de un laico, aunque por el momento no han revelado su identidad. El proceso judicial continúa, con el objetivo de determinar el destino final de los bienes desaparecidos y las posibles responsabilidades adicionales.