Un juez estadounidense se opone a la publicación de documentos del gran jurado sobre el caso Epstein

El juez federal Richard Berman rechazó este miércoles la solicitud de la administración de Donald Trump de levantar el privilegio judicial sobre documentos confidenciales relacionados con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Berman fundamentó su resolución argumentando que no existen circunstancias específicas que justifiquen la divulgación de testimonios del gran jurado. Específicamente, señaló que el gobierno ya posee más de 100,000 páginas de documentos relacionados con el caso, lo que hace innecesaria la publicación de aproximadamente 70 páginas adicionales.

Implicaciones del fallo judicial

La sentencia protege la privacidad de más de 1,000 víctimas potencialmente involucradas en la investigación. El juez consideró que revelar estos testimonios podría comprometer la seguridad e intimidad de las personas relacionadas con el caso.

Donald Trump había solicitado la publicación de testimonios 'pertinentes'. "El gobierno es la parte mejor posicionada para divulgar públicamente el caso Epstein", declaró Berman, señalando que la solicitud de divulgar el testimonio del gran jurado "parecía ser una 'distracción'".

La decisión se suma a otra resolución reciente de una corte federal que también rechazó hacer públicos documentos relacionados con Ghislaine Maxwell, la excolaboradora de Epstein.