Kallas y Tusk dan la razón a Trump y piden aumentar el gasto en Defensa en la UE

A pesar de los temores que ha desatado la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, cada vez más líderes europeos han comenzado a secundar sus planteamientos.

La máxima representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, ha aprovechado la organización de un foro sobre la Defensa para pedir un incremento del gasto en esta partida ante la necesidad de que la UE se prepare “para lo peor” y sea capaz de defenderse “sola si es necesario” ante el expansionismo de Rusia.

Según la ex primera ministra de Estonia, las agencias nacionales de inteligencia alertan de que Moscú está poniendo a prueba la preparación de la Unión Europea “en un plazo de tres a cinco años”.

“El año pasado, los Estados miembros han dedicado a Defensa el 1,9% de su PIB. Rusia en cambio le dedica el 9%”, ha asegurado Kallas, proveniente del tercer país de la OTAN (Tras Polonia y Estados Unidos que más dinero dedica a Defensa). “El presidente Trump tiene razón al decir que no gastamos lo suficiente. Es hora de invertir” ha reconocido la máxima representante de la diplomacia comunitaria.

En el año 2014, tras la invasión de Crimea, los aliados establecieron una meta del 2% del PIB en el gasto en Defensa en una década. Actualmente, tan solo dos tercios de los socios cumplen este objetivo y se espera que en la cumbre de la Haya que se va a celebrar esta año se debata un nuevo propósito alrededor del 3%. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, incluso ha pedido a los gobiernos europeos que reduzcan sus partidas del Estado de Bienestar para destinar una “pequeña fracción” de lo que dedican a pensiones o Defensa en aumentar esta partida.

Una cifra que puede ser insuficiente para Trump quien aboga por el 5%, lo que supone un esfuerzo colosal para la gran mayoría de los miembros de la Alianza. Aunque Kallas no ha puesto números sobre la mesa, sí lo ha hecho el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien este miércoles ha comparecido ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Hay quien piensa que es una extravagancia o una maldad gastar hasta el 5% de nuestro PIB en cuestiones de seguridad. Pero en los tiempos que corren, Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad. Yo soy el primer ministro de un país que está invirtiendo casi el 5% en seguridad y no lo invierte únicamente en la suya propia, sino en la seguridad de toda Europa”, ha defendido . Polonia rozará este año el 5% ya que está previsto que destine el 4,7% del PIB.

A pesar de que sus diferencias en el pasado con Trump fueron más que notorias, su alocución ha estado marcada por el optimismo sobre la capacidad de respuesta europea que “ha sido, es y será siempre grande”. “No pregunten a Estados Unidos qué puede hacer por nuestra seguridad. Pregúntense qué podemos hacer nosotros por nuestra seguridad”,” ha declarado parafraseando al presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy.

Dentro de este tono esperanzador ha señalado que la exigencia de Trump a la Unión Europea de gastar más en Defensa debe interpretarse como un punto positivo ya “solo un aliado le puede desear a otro aliado que sea más fuerte”.

Al igual que Kallas, Tusk cree que no hay elección. “Si Europa quiere sobrevivir, debe estar armada”, ha alertado. “No soy militarista. Polonia es un lugar en la tierra donde nadie quiere que se repita ninguna guerra. Fuimos los que más sufrimos en Europa”, ha justificado , para después añadir que “quizá por eso entendemos tan bien que, para evitar una trágica repetición de la historia, todos debemos ser fuertes, armados y decididos. Fuertes de espíritu, pero también fuertes en nuestras capacidades de defensa”.