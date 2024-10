Kamala Harris acepta una entrevista con la Fox en plena ofensiva mediática

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha aceptado este lunes una entrevista con la cadena de televisión conservadora Fox News en plena maratón mediática a falta de poco más de tres semanas para la celebración de una de las elecciones más ajustadas de la historia de Estados Unidos. Uno de los presentadores estrella del canal, Bret Baier, cuestionará este miércoles en directo a la vicepresidenta.

A lo largo de la campaña, la Fox ha emitido varias entrevistas con el candidato republicano, Donald Trump, y su compañero de ticket electoral, J.D. Vance, pero no con la aspirante demócrata. Aunque su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, apareció este fin de semana en Fox News Sunday.

Trump y Vance han cargado contra Harris por su poca disponibilidad con los medios tradicionales, especialmente en las primeras etapas de su campaña, cuando su enfoque parecía más centrado en los mítines. Pero a medida que se acerca la fecha de los comicios, el equipo de Harris ha decidido arriesgar y conceder una serie de entrevistas a distintos medios, entre ellos MSNBC, un especial del programa 60 Minutes de la CBS (del cual Trump declinó ser parte), The View de ABC, The Late Show con Stephen Colbert y el podcast Call Her Daddy. El objetivo pasa por acercarse a electores que aún no la conocen en profundidad, entre ellos los latinos.

Algunas de las críticas de los programas televisivos y las columnas de opinión consideraron el media blitz de Harris una «oportunidad perdida», como dijo este domingo el columnista Alexander Nazaryan en MSNBC. En un artículo en la revista New Republic, Alex Shephard destacó las dificultades que tiene Harris para definirse, con cambios de dirección, tras haber surgido de un proceso inesperado con la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección a menos de cuatro meses de las elecciones, mientras que Michael Bender, en las páginas de The New York Times, lamentó que la vicepresidenta «responda a las preguntas incómodas reconociéndolas, no siempre contestándolas».

Una de las principales críticas estuvo motivada por su respuesta en el programa matinal The View de ABC sobre qué hubiese hecho diferente a Biden. «No se me viene nada a la mente», contestó. Un poco más tarde dijo al respecto que hubiese nombrado un republicano a su Gabinete. «No es una pregunta fácil, dado que Harris todavía está al servicio de Biden. Pero también está claro que necesita marcar cierta distancia entre ella y Biden», subrayó The Washington Post.

El diario The Hill destacó que la respuesta de Harris en el programa 60 Minutes sobre cómo pagaría los créditos fiscales que son una parte central de su plan económico resultó algo vaga, como también lo fue su explicación de por qué ha cambiado su posición sobre varios temas, como el la fractura hidráulica, vital para atraer el voto en Pensilvania. Harris atribuyó esos cambios de postura a que es resultado de las experiencias que ha vivido «viajando por nuestro país» como vicepresidenta.

El diario recordó que Trump también ha cambiado de opinión en relación con el aborto, un tema central en la campaña de este año. El candidato republicano ha centrado su atención en medios alternativos y entrevistas en podcast. En agosto, su campaña anunció que estaban dirigiéndose a un grupo clave de votantes que representa poco más de una décima parte del electorado en los estados en disputa: hombres más jóvenes, en su mayoría blancos, aunque el grupo incluye a más latinos y asiáticos americanos que la población general.